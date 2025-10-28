גורמים ישראלים: כל צעד בעזה צריך לקבל אישור מארה"ב

בישראל משוכנעים שהאמריקנים יאשרו את חלק מהצעדים שנשקלים בתגובה להפרות חמאס, אך לא את כולם. גורם מדיני לכאן חדשות: "אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים"

גורמים ישראלים אמרו כי כל צעד שיתבצע ברצועת עזה בעקבות הפרות חמאס צריך לקבל אישור של ארצות הברית - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות. המסר הובהר היום בדיונים שהתקיימו אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גורם מדיני אמר לכאן חדשות: "אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, בגלל מגבלות של ארצות הברית".

בתום דיון שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו הוחלט הערב כי השטח בו ישראל אוחזת ברצועת עזה יורחב אל מעבר לקו הצהוב. על פי גורם שמעורה בפרטים ששוחח עם כאן חדשות, ראש הממשלה דן בנושא עם בכירים אמריקנים על מנת לתאם את המהלך.

בתוך כך, בימים האחרונים התקיימו פגישות בין נציגים ישראלים, קטרים ואמריקנים בכמה מדינות מערביות - בניסיון למצוא פתרונות למשבר ההפרות בהסכם ואי השבת החטופים החללים.