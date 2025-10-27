ארה"ב אישרה: נתניהו יבקר במפקדה האמריקנית בקריית גת

ברקע האיומים על חמאס צפוי רה"מ להגיע למקום עם בכירי צה"ל ושר הביטחון, ולדון עם האמריקנים בהפסקת האש בעזה ובשמירתה
מחבר מיכאל שמש
המפקדה של צבא ארצות הברית בקריית גת, אוקטובר 2025
המפקדה של צבא ארצות הברית בקריית גת, אוקטובר 2025 צילום: אוליבייה פיטוסי

ארצות הברית אישרה את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבקר במפקדה האמריקנית בקריית גת - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

 

נתניהו צפוי להגיע למקום יחד עם בכירי צה"ל ושר הביטחון ישראל כ"ץ, ולקיים שם דיון ביטחוני עם האמריקנים בנוגע להפסקת האש בעזה ושמירתה. 

הביקור הצפוי של ראש הממשלה מגיע ברקע דרישתו של הנשיא דונלד טראמפ מחמאס להחזיר את החטופים החללים, ובזמן שישראל דנה עם האמריקנים בפעולות אפשריות נגד חמאס במקרה שלא ישיב אותם. 

אמש פורסם בכאן חדשות כי נתניהו מנסה לתאם את הביקור במפקדה, שבאמצעותה עוקבת ארצות הברית מקרוב אחרי כל פעולה שנעשית ברצועת עזה, ואף מאשרים או מונעים פעולות.

גורם ישראלי שנכח במפקדה אמר בשבוע שעבר לכאן חדשות: "זה כמו מדינת חסות. האמריקנים עוקבים אחרי כל פעולה ועושים הכול כדי למנוע את קריסת הסכם הפסקת האש, כולל למנוע מאיתנו פעולות מסוימות לפעמים".

תגיות |
