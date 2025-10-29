ראש ממשלת קטר: "מנסים לשכנע את חמאס להתפרק מנשקו ולעבור לשלב הבא"

בדבריו בכנס של המועצה ליחסי חוץ בארצות הברית התייחס אאל ת'אני להפרת הפסקת האש בעזה, שבה האשים את הפלסטינים: "שני הצדדים מבינים שהם צריכים להיצמד להסכם". על עתיד הסכסוך: "פתרון שתי המדינות הוא בר-השגה וישים קץ לסבל של שני הצדדים"

ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני התארח היום (רביעי) בכנס של המועצה ליחסי חוץ בארצות הברית, שם התייחס להפרת הפסקת האש בעזה אתמול. "המתקפה נגד חיילים ישראלים הייתה הפרה מהצד הפלסטיני. חמאס פרסם הצהרה שלפיה הוא לא בקשר עם הקבוצה שביצעה את המתקפה, אך אין אישוש אם זה נכון או לא".

"היינו במגעים אינטנסיביים עם שני הצדדים כדי להבטיח שהפסקת האש תחזיר מעמד, והמעורבות האמריקנית הייתה חשובה בכך", הוסיף. "ציפינו שההפרה של חמאס תגרור תגובה, אך למרבה המזל שני הצדדים מבינים שהפסקת האש צריכה להחזיק מעמד ושהם צריכים להיצמד להסכם".

אאל ת'אני התייחס בדבריו גם לשאלת פירוקו של חמאס במסגרת המתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להפסקת האש. "זה יהיה תהליך מורכב, אבל זה חלק מההסכם", אמר, והוסיף: "אנחנו מנסים ללחוץ על חמאס להבין שהוא צריך להתפרק מנשקו ולעבור לשלב הבא כדי להבטיח שכל הפלסטינים וכל הישראלים מוגנים".

על התקיפה הישראלית בבירת ארצו דוחה בחודש שעבר, במסגרת ניסיון חיסול בכירי חמאס המתגוררים בה, אמר ראש הממשלה הקטרי: "התקיפה פגעה בלב הארכיטקטורה הביטחונית של האזור. העובדה שבפעם הראשונה תקיפה ישראלית הרגה אזרח של אחת ממדינות המפרץ גרמה להלם רב, אך כשהנשיא טראמפ אמר לאמיר שאולי היא תביא גם לסיום המלחמה בעזה, האמיר היה אופטימי".

"עבורנו ישראל עדיין כובשת שטח ערבי ולא מעניקה לפלסטינים את זכויותיהם, אך אף פעם לא התייחסנו אליה בצורה לא הוגנת. תמיד הקשבנו לישראלים וניסינו לשים את עצמנו בנעליהם ולהציע פתרונות שהם מסוגלים לבצע", הסביר.

לדברי אאל ת'אני, פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא "בר השגה". "לא משנה מה הרטוריקה ששומעים עכשיו מהפוליטיקאים. בסוף יש מספיק אנשים נבונים שמבינים שלא יכולים להיות שני עמים שנוהגים בהם בצורות שונות במדינה אחת. עלינו ליצור אופק מדיני ואת הסביבה הנכונה בשביל שהפלסטינים והישראלים יוכלו להגיע להבנות למען דו-קיום. פתרון שתי המדינות ישים קץ לסבל של שני הצדדים".