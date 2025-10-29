השופטים דחו את בקשת נתניהו לצמצם את מספר הדיונים השבועי

השופטים דחו את בקשת נתניהו לצמצם את מספר הדיונים השבועי
בית המשפט החליט לא להיעתר לבקשתו של נתניהו שלא להוסיף יום דיונים נוסף במשפטו בכל שבוע, ודחה גם את בקשת סנגוריו להשתחרר מייצוגו בשל העלייה במספר הדיונים השבועי
מחבר תמר אלמוג
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

בית המשפט דחה הערב (רביעי) את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להוסיף יום דיונים בשבוע במסגרת משפטו החל מהשבוע הבא. השופטים אף דחו את בקשת סנגוריו של נתניהו להשתחרר מייצוגו בשל העלייה במספר ימי הדיונים השבועי.

 

בפתח הדיון שהתקיים הבוקר מתח נתניהו ביקורת על התדירות שבה הוא נאלץ להופיע בפני השופטים. "מה שאני מתאר לכם כאן, לא מתחיל לתאר את העומס בנסיבות ביטחוניות-כלכליות-פוליטיות בכנסת ובמשרד ראש הממשלה, ויש תיאום עם גורמים אמריקנים לסייר בעיר", אמר. 

"אני נמצא בתפקיד המורכב והקשה ביותר בעולם ואני משתדל להיות ראש ממשלה וגם בבית המשפט, ואני עושה מאמצים יותר ממה שמקובל. ביקשתי מעורכי דיני למצוא הקבלה שיש דיון שלוש פעמים בשבוע. גם אם אומרים שיווין בפני החוק, אף אחד לא מקבל יחס מועדף - אבל לאף אחד אין מקרה כזה", הוסיף ראש הממשלה. 

עוד בנושא

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, פברואר 2025

השרה סילמן: המכתב לנשיא היה יוזמה שלי ולא של שרה נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אוקטובר 2025

אחרי השבת החטופים - נתניהו פתח בקמפיין לביטול משפטו

תגיות |
בחירת העורכת
  • יוצרים מן הכלל | אביגיל
    אביגיל רוקמת והופכת בגדים ליצירות אומנות
  • טעות שעולה 3,500 ש"ח זה לא נורא? בעל המסעדה שמראה לישראלים מה זה אומר לנהל עסק
    "טעות ב-3,500 ש"ח זה לא נורא?": הצד הפחות זוהר במסעדנות
  • עידו מוסרי
    "שום בית ספר לא מלמד איך לאהוב": עידו מוסרי פותח את הלב
  • מחדל בדיקות הסרטן
    בגלל תקלה בבדיקות: חשש שחולות סרטן שד קיבלו טיפול שגוי
  • "צפוי להיות קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"
    "יהיה קטסטרופלי": בג'מייקה מתכוננים להוריקן "מליסה"

אולי יעניין אותך