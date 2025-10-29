השופטים דחו את בקשת נתניהו לצמצם את מספר הדיונים השבועי

בית המשפט החליט לא להיעתר לבקשתו של נתניהו שלא להוסיף יום דיונים נוסף במשפטו בכל שבוע, ודחה גם את בקשת סנגוריו להשתחרר מייצוגו בשל העלייה במספר הדיונים השבועי

בית המשפט דחה הערב (רביעי) את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להוסיף יום דיונים בשבוע במסגרת משפטו החל מהשבוע הבא. השופטים אף דחו את בקשת סנגוריו של נתניהו להשתחרר מייצוגו בשל העלייה במספר ימי הדיונים השבועי.

ביהמ"ש דחה את בקשת נתניהו שלא להעיד שלוש פעמים בשבוע, ודחה את בקשת הסנגורים להשתחרר מהייצוג



בפתח הדיון שהתקיים הבוקר מתח נתניהו ביקורת על התדירות שבה הוא נאלץ להופיע בפני השופטים. "מה שאני מתאר לכם כאן, לא מתחיל לתאר את העומס בנסיבות ביטחוניות-כלכליות-פוליטיות בכנסת ובמשרד ראש הממשלה, ויש תיאום עם גורמים אמריקנים לסייר בעיר", אמר.

"אני נמצא בתפקיד המורכב והקשה ביותר בעולם ואני משתדל להיות ראש ממשלה וגם בבית המשפט, ואני עושה מאמצים יותר ממה שמקובל. ביקשתי מעורכי דיני למצוא הקבלה שיש דיון שלוש פעמים בשבוע. גם אם אומרים שיווין בפני החוק, אף אחד לא מקבל יחס מועדף - אבל לאף אחד אין מקרה כזה", הוסיף ראש הממשלה.