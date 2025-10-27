עידית סילמן על המכתב הקורא לבטל את משפט נתניהו: "זו יוזמה שלי, לא של שרה נתניהו"

השרה להגנת הסביבה חזרה על קריאותיה לבטל את משפטו הפלילי של ראש הממשלה: "את הפרקטיקה של איך עושים את זה – נשאיר לנשיא המדינה"

השרה סילמן: המכתב לנשיא היה יוזמה שלי ולא של שרה נתניהו

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן המשיכה הבוקר (שני) בקריאה לביטול משפטו הפלילי של ראש הממשלה נתניהו בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

השרה הכחישה את מעורבותה של אשת ראש הממשלה ביוזמה: "זו יוזמה שלי, לא של שרה". השרה אמרה שאתמול הפך המכתב לעצומה ציבורית.

"גם טראמפ ביקש, בואו נסיים עם זה. זה חשוב לנו": @shemeshmicha עם דרישתה של שרה נתניהו משרי הליכוד לצרף את חתימתם למכתב חנינה נשיאותית לרה"מ | פרסום ראשון #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/xEVNToBNGF — כאן חדשות (@kann_news) October 22, 2025

"האירוע הוא משפט של הפרקליטות, לא של ראש הממשלה. המאשימה הפכה לנאשמת, והחנינה תינתן לפרקליטות. את התופרים יצטרכו לחקור בסוף", אמרה סילמן.

"הנשיא צריך ליטול יוזמה ולקרוא לכל הגורמים העסוקים בתפירת התפקיד. הוא יכול להפסיק את המשפט". כשנשאלה לגבי ההיתכנות החוקית של ביטול משפט פלילי בעיצומו, השיבה: "את הפרקטיקה של איך עושים את זה – נשאיר לנשיא המדינה".

כפי שפורסם בשבוע שעבר בכאן רשת ב', אנשיו של ראש הממשלה היו מעורבים בניסוח המכתב של שרי הליכוד שנשלח לנשיא הרצוג בקריאה לעצור את משפטו.

עוד פורסם בכאן חדשות כי שרה נתניהו דרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב, פנתה באופן אישי לכמה שרים שסירבו לחתום עליו ואמרה להם: "זה עיתוי טוב - גם טראמפ ביקש, זה חשוב לנו".

השרים חשבו שהמכתב לנשיא מיותר וחסר כל משמעות משפטית, ושמדובר במהלך של חנופה מצד השרה עידית סילמן, שיזמה אותו, ולא מעבר לכך.