"הפצ"רית היא אויבת לוחמינו. מקומה - בחקירה בתנאי מעצר"

חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה את הפרקליטה הצבאית הראשית לאחר שפורסם כי היא זו שביקשה להדליף את הסרטון שחושף התעללות בשדה תימן - ואף ניסה לטשטש זאת

חברת הכנסת טלי גוטליב התראיינה הבוקר (ראשון) לתוכנית "הבוקר הזה" ותקפה את הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, הניצבת במרכז פרשת ההדלפות משדה תימן.

"היא שיחקה משחק כוח על גב הלוחמים", הטיחה גוטליב, "מה שעשו כאן זו רדיפה זדונית שפגעה בלוחמינו. הפצ"רית היא אויבת לוחמינו ומקומה בחקירה בתנאי מעצר". את הדברים אמרה גוטליב על רקע הפרסום בכאן חדשות, לפיו דוברת הפרקליטות קיבלה הוראה מפורשת מידי הפרקליטה הצבאית הראשית להעביר את התיעוד, בו נראים חיילים מתעללים בעציר פלסטיני, לידי כתב חדשות 12.

הריאיון המלא | כאן רשת ב'

באשר למינויה לוועדת החוץ והביטחון, טענה גוטליב: "לא רק שאני שומרת סוד אמינה, רק טובת מדינת ישראל לנגד עיניי. מי שחותר תחת המינוי שלי לוועדה החשאית זה אנשים שפגעו בביטחון המדינה, כמו רונן בר לדוגמה, שעצר את סגן אלוף א' מהשב"כ רק בגלל שהוא הדליף לעיתונאי מכתב שלו שמבקש לחקור שרים בישראל. הוא השתמש ביועמ"שית, ביחד הם עשו את זה, ואם אני לא הייתי פותחת את זה - אז א' הזה עוד היה עצור. נפלה הזכות בחלקי".

"היתרון בנוכחות שלי ושל חברת הכנסת לימור סן הר מלך בוועדה לעניינים חשאיים", טענה גוטליב, "זה שערב 7 באוקטובר וגם במהלך המלחמה היינו היחידות שאמרנו לצמרת המודיעין והצבא שהאתוס שלהם ש'חמאס מורתע' - לא נכון".

על כך שהדליפה את שמו של בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שב"כ, אמרה: "עשיתי זאת כי הוא איש הקשר בין המרי, אחים לנשק ושקמה ברסלר, לבין ההפיכה הצבאית שעשו על הראש שלנו ערב 7 באוקטובר. זה הכל".

פרשת ההדלפות: הטיוח, קשר השתיקה והשקרים לבג"ץ

אמש נחשף בכאן חדשות, על בסיס גילוים מהחקירה בימים האחרונים, כי מעגל האנשים שידעו כי הפצ"רית היא זו שהנחתה קצינה בפרקליטות להדליף את הסרטון משדה תימן לחדשות 12 הוא גדול ממה שחשבו עד כה. על פי החשד, המעגל כולל מספר קצינים בכירים בפרקליטות הצבאית. אלא שב-14 החודשים האלו הייתה מוסכמה בקרב הפצ"רית ופקודיה - לא מדברים על זה.

גם כשנפתחה "בדיקה למציאת המדליף" והפצ"רית הסמיכה את סגנה, אל"מ גל עשאהל לבצע אותה, גם כשהיה צריך לתת תשובות בןועדות בכנסת ואפילו כשהיה צריך לנסח תגובה לבג"ץ.

יתרה מכך, מתברר שהבדיקה שביצע עשאהל לא כללה אפילו תשאול של המעגל הראשון של מי שנחשף לסרטון, כלומר האנשים הראשונים בצוות החקירה ובפרקליטות שצריך לתשאל אפילו כדי לצאת לידי חובה. חלקם, אנשים שאולי היו מדווחים את האמת אם היו מתוחקרים בידיו.