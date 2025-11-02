היועמ"שית לשר המשפטים: התערבותך הפוליטית בחקירת ההדלפות פסולה

בתגובה למכתב ששיגר השר אמש, בו הודיע כי הוא אוסר על גלי בהרב מיארה לעסוק בפרשת שדה תימן, היועמ"שית הודיעה כי התערבות השר פוגעת בחקירה. לוין השיב למכתבה: "דוחה על הסף את כל הנאמר בו"

שר המשפטים יריב לוין דחה את תשובתה של היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה להחלטתו למנוע ממנה לעסוק בפרשת ההדלפות משדה תימן. במכתב למשנה ליועמ"שית גיל לימון תקף: "הימים בהם הסגן מזכה את זו שממונה עליו חלפו".

מוקדם יותר היום (ראשון) הגיבה בהרב מיארה להחלטת לוין והדגישה: "התערבותך הפוליטית בחקירה פסולה, חסרת בסיס ופוגעת בה".

באותו עניין, דרישה ממבקר המדינה מתניהו אנגלמן, לבדוק את התנהלות שר המשפטים בטענה לחריגה מסמכות פגיעה בעצמאות הייעוץ המשפטי לממשלה.

כמה חברי כנסת מהאופוזיציה פנו למבקר המדינה בעקבות מכתבו של שר המשפטים. בפניה נכתב כי לפי החוק והפסיקה, היועמ"שית היא גורם מקצועי שלא כפוף לשר המשפטים ופעולת לוין היא בחוסר סמכות מובהק וחלק מניסיון עקבי להצר את צעדיה.

הפצ"רית תיחקר באזהרה בשבוע הבא בחשד לשיבוש הליכי משפט והפרת אמונים. ללהב 433 יזומנו כמה קצינים נוספים, חלקם בכירים בפרקליטות הצבאית ובצוות החקירה, שהתייעצו איתם לגבי הוצאת החומרים והיו בסוד העניינים.

הקצינים ככל הנראה ייחקרו גם הם באזהרה בחשד לשיבוש, בגלל שהפרקליטות הצבאית קיימה "הליך בדיקה" למציאת המדליף כשרבים בצמרת הפרקליטות מכירים את הסיפור, מסתירים אותו והפרקליטות לא דיווחה את האמת לבג"ץ.