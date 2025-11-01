לוין ליועמ"שית: את מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן

במכתב ששיגר ליועמ"שית בהרב מיארה, הנחה אותה לוין שלא להתערב בכל הקשור לפרשת שדה תימן, בה מעורבת הפצ"רית, כולל הדלפת הסרטון והעבירות הנלוות • רוטמן וביסמוט יקיימו דיון על ניגוד העניינים בפרשה, אליו תוזמן היועמ"שית

שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב (שבת) ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי הוא אוסר עליה לעסוק בפרשת שדה תימן, בה מעורבת הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי.

במכתב ששלח הערב למיארה כתב לוין: "את מנועה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן, ובכלל זה חקירת הדלפת הסרטון, עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה, ובמינוי ממלא מקום או מחליף לפרקליטה הצבאית הראשית שנאלצה לסיים את תפקידה".

יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הודיעו הערב כי החליטו לכנס דיון משותף ביום שני הקרוב על ניגוד העניינים בחקירת פרשת שדה תימן, אליו תזומן היועצת המשפטית לממשלה.

לצד הפצ"רית: קצינים נוספים יזומנו ללהב 433

הפצ"רית תיחקר באזהרה בשבוע הבא בחשד לשיבוש הליכי משפט והפרת אמונים. ללהב 433 יזומנו כמה קצינים נוספים, חלקם בכירים בפרקליטות הצבאית ובצוות החקירה, שהתייעצו איתם לגבי הוצאת החומרים והיו בסוד העניינים.

הקצינים ככל הנראה ייחקרו גם הם באזהרה בחשד לשיבוש, בגלל שהפרקליטות הצבאית קיימה "הליך בדיקה" למציאת המדליף כשרבים בצמרת הפרקליטות מכירים את הסיפור, מסתירים אותו והפרקליטות לא דיווחה את האמת לבג"ץ.

החוקרים צפויים לבדוק התכבויות בטלפונים של החשודים גם לגבי הפצת הסרטון והבדיקה שנעשתה אחר כך. מי שמבצע את הבדיקה היא המשטרה הצבאית, כיחידה חוקרת מקצועית המיומנת בחקירות. הבדיקה צפויה להיות מקיפה וכוללת הרבה פעולות חקירה גלויות וסמויות.