התובע הצבאי הראשי לשעבר ידע מה מקור ההדלפה לסרטון משדה תימן, ולא דיווח

התכתבויות ועדויות שבידי המשטרה מראות כי התובע הצבאי הראשי עד לאחרונה, אלוף משנה מתן סולומש, ידע כי הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, עומדת מאחורי הדלפת הסרטון בשדה תימן ולא דיווח על כך כשנפתחה בדיקה פנימית בעניין. כך פורסם היום (ראשון) בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב'.

על פי הממצאים, סולומש היה חלק ממעגל הקצינים הבכירים המעורבים בסוד העניינים ולא עשה דבר בעניין כשסגן הפצ"רית, אל"מ גל עשאהל, התבקש לבצע בדיקה לאיתור המדליף והתבקש לתת תשובות בכנסת. בזמן הגשת התגובה לבג"צ הוא כבר לא היה בתפקידו, אך היה מודע לכך שמתנהל הליך בעניין. תגובתו התבקשה אתמול בבוקר באמצעות דובר צה"ל - שבחר לא להגיב.

אלוף משנה גל עשאהל, סגן הפצ"רית. (צילום: דובר צה"ל)

העבירה הראשונה בפרשה נחשבת לקלה ביותר, ההדלפה עצמה. החמור בפרשה זו - עניין הטיוח. שם נעשו לכאורה עבירות פליליות חמורות מתחום שיבוש הליכי משפט.

בכאן חדשות פורסם אמש כי גם כשנפתחה "בדיקה למציאת המדליף" והפצ"רית הסמיכה את סגנה אל"מ גל עשאהל לבצע אותה - לא כללה אפילו תשאול של המעגל הראשון של מי שנחשף לסרטון. כלומר האנשים הראשונים בצוות החקירה ובפרקליטות שצריך לתשאל, אפילו כדי לצאת לידי חובה, לא נכללו. עם זאת, עשהאל טוען כי לא היה מודע לרעיון הדלפת הסרטון.

אחרי התפטרות הפצ"רית, שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי להיפגש היום עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעניין המועמדים לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי. לכאן חדשות נודע כי אחד השמות שנבחנים לתפקיד, הוא זה של המשנה ליוע"מש לשעבר, עורך הדין רז נזרי. על פי החלטה קודמת של הקבינט, לצורך מינוי הפצ"ר החדש נדרשת הסכמת היועמ"שית, אך ספק אם הדבר יתבצע בפועל בהליך המינוי הנוכחי.