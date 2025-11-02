אחרי נוכחות דלה בישיבות הממשלה: עונש השיימינג של נתניהו לשרים

ראש הממשלה איים על שריו כי יפרסם ברשתות את שמם של אלו שלא יגיעו לישיבת הממשלה בשבוע הבא, אחרי שמספר שרים נעדרו מהישיבה שהתקיימה היום

אחרי נוכחות דלה בישיבות: עונש השיימינג של נתניהו לשרים

ראש הממשלה בנימין נתניהו איים על השרים בשיימינג בגלל הנוכחות הדלה שלהם בישיבות הממשלה - כך פורסם היום (ראשון) בכאן חדשות.

נתניהו נזף בשרים במהלך ישיבת הממשלה שנערכה היום, לאחר ששאל "כמה שרים יש בממשלה?". אחד השרים השיב שיש 25 שרים, ונתניהו ענה - "יש פה רק 20".

לאחר מכן רה"מ החליט לאיים: "מי שלא יבוא לישיבה החל מהשבוע הבא - שמו יפורסם באתר של משרד ראש הממשלה וברשתות של המשרד".

זוהי לא הפעם הראשונה שאיום מסוג זה עולה מצידו של נתניהו. בחודש פברואר אשתקד, פורסם בכאן חדשות כי ראש הממשלה הוקלט בישיבת סיעת הליכוד מאיים על חברי הכנסת ב"שיימינג" אם לא יגיעו להצבעות במליאת הכנסת ויצייתו למשמעת הקואליציונית.

השיחה התקיימה בעקבות הצבעה שהתקיימה בשבוע שלפני כן במליאת הכנסת, ואליה כמה חברי כנסת לא התייצבו כנדרש, ביניהם גילה גמליאל ודני דנון. ההקלטות פורסמו בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.