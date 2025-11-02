"הערב מאשימים את הימין ברצח של מי שלא מת": סערה בעקבות החשש לחיי הפצ"רית

במערכת הפוליטית החלו חילופי האשמות עוד כשהבהלה בחוף הצוק הייתה בעיצומה. דובר הליכוד מיהר להאשים את היועמ"שית, ח"כ גוטליב את הפצ"רית עצמה ובאופוזיציה התמקדו במכונת הרעל. בתוך כך, המפכ"ל הורה לפתוח בחקירת שקמה ברסלר בעקבות ציוץ שמחקה

"הערב מאשימים את הימין ברצח של מי שלא מת"

הפצ"רית התפטרה והודתה שהדליפה חומרים לתקשורת: פרטים נוספים בפרשה שמטלטלת את צה"ל ואת מערכות המשפט צילום: כאן חדשות

במערכת הפוליטית מיהרו להגיב לבהלה הגדולה שנגרמה הערב (ראשון) בעקבות חשש כבד שהתעורר לחייה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי. עוד לפני שאותרה הפצ"רית בריאה ושלמה בגופה שעות לאחר שהוגדרה נעדרת, מיהרו במערכת הפוליטית להטיח האשמות.

בין הראשונים להגיב לדרמה בחוף הצוק היה דובר הליכוד גיא לוי, שזמן קצר לאחר שדווח כי הפצ"רית הותירה אחריה מכתבי התאבדות מיהר להאשים את היועצת המשפטית הממשלה במותה של תומר-ירושלמי. "כל הטירוף הזה שאנו רואים עכשיו זו תוצאה ישירה של שיבוש החקירה המטורף שהיועמ"שית מבצעת כבר למעלה משבועיים", כתב לוי. הוא המשיך להתעמת בתגובות עם משתמשים אחרים שביקרו את דבריו.

כל הטירוף הזה שאנו רואים עכשיו זו תוצאה ישירה של שיבוש החקירה המטורף שהיועמ״שית מבצעת כבר למעלה משבועיים, לא עצרה את הפצ״רית, לא לקחה את המכשירים הניידים שלה, לא גבתה ממנה גרסה ולא שמה אותה אפילו במעצר הגנתי.



היועמ״שית חייבת להעצר ולהכנס לחקירה עוד הלילה! — גיא לוי Guy levy (@levyguy77) November 2, 2025

ח"כ גלעד קריב הגיב לדבריו של לוי: "דובר הליכוד גיא לוי, שפועל במצוות אדוניו, הוא אדם רשע ומנוול, בורג חלוד ומעוות במכונת הרעל. כל עוד האדם הזה משמש כדובר מפלגת השלטון, ראש הממשלה נתניהו ושרי המפלגה נושאים באחריות הישירה לזוהמה שהוא מפיץ".

ח"כ אורית פרקש הכהן כתבה גם היא: "ליבי עם משפחת תומר ירושלמי ואני מקווה לבשורות טובות, אבל כשאני קוראת את תגובת דובר הליכוד אני שואלת עצמי עד איפה תגיע ההשחתה הזו? מנהיגי הממשלה הזו וחברי הקואליציה הזו צריכים לעשות חשבון נפש יסודי ועמוק אחרי מסע הציד הפראי ונטול הרסן של הימים האחרונים. הכל חייב להבדק אבל זו לא הדרך".

מקומה של הפצרי״ת במעצר! ׳נסיון ההתאבדות׳ שלה הוא נסיון לשלוט חזרה בשיח, ולהוריד מהכותרות את חרפת מעשיה, ושוב להשחיר את אנשי הימין. אגב, מעניין אותי לדעת איך שקמה ברסלר, זו שאמרה שהדמוגרפיה של הימין היא בעיה אבל יש להם את הכלים להתמודד איתה, ידעה לרשום פוסט שהפצרי״ת כבר נפטרה… — טלי גוטליב (@TallyGotliv) November 2, 2025

גם ח"כ צבי סוכות האשים את היעדר ה"מעקב צמוד" עם תומר ירושלמי: "במדינה בה תגברו בזמנו אבטחה על הפצ"רית כשהורתה לעצור את הלוחמים מכח 100 ועצרו לחקירה את מקורבי רוה"מ על הדלפה. מישהו צריך להסביר איך לכל הפחות לא היה פה מעקב צמוד".

ח"כ טלי גוטליב הגדילה לעשות והאשימה את הפצ"רית עצמה בזיוף ניסיון התאבדות: "ניסיון לשלוט חזרה בשיח ולהוריד מהכותרות את חרפת מעשיה ושוב להשחיר את אנשי הימין".

ח"כ גדי איזנקוט כתב: "אירועי השעות האחרונות, גם אם נשמנו בסופם לרווחה, חייבים להעיר את כולנו! גם אם שגו וכשלו, התרת דמם של משרתי ציבור היא חמורה והרסנית. ההסתה וההתלהמות מפרקות את מדינת ישראל מבפנים והן חטא, לאדם ולמדינה. חקר האמת- כן. מסע ציד - לא. נעצור את תרבות השיסוי. נחזור לשפיות".

בגלל ציוץ: המשטרה תזמן את פעילת המחאה שקמה ברסלר לחקירה

בהנחיית המפכ"ל המשטרה תזמן את פעילת המחאה שקמה ברסלר לחקירה בעקבות ציוץ שפרסמה בחשד להסתה ושיבוש הליכי חקירה. בציוץ, שפורסם לפני שאותרה הפצ"רית בחיים, כתבה: "אותה אידיאולוגיה שהובילה לרצח רבין הביאה את הפצ"רית למותה". ברסלר מחקה את הציוץ בהמשך - זו הסיבה שהיא נחשדת בשיבוש.

גורמים בכירים אמרו לכאן חדשות כי למפכ"ל אין סמכות לפתוח בחקירה כזאת, וכי בנוגע להסתה נדרש הליך מסודר ואישור מהממונה על תפקידים מיוחדים.

הערב הזה הוא ערב שבו מאשימים את הימין גם ברצח שהם לא ביצעו וגם ברצח של מי שלא מת. pic.twitter.com/wDWG6Dzq9E — 🇮🇱עמיחי אליהו - Amichay Eliyahu (@Eliyahu_a) November 2, 2025

השר עמיחי אליהו תקף את דבריה של ברסלר: "הערב מאשימים את הימין גם ברצח שהם לא ביצעו וגם ברצח של מי שלא מת".