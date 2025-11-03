הצעת חוק עונש מוות למחבלים אושרה בוועדה; הירש: רה"מ בעד

ההצעה שקובעת כי מחבל שיורשע ברצח מתוך מניע לאומני או גזעני יחויב בעונש מוות - אושרה בוועדה לביטחון לאומי ותעלה להצבעה בקריאה ראשונה • בן גביר: "זה חוק שובר שוויון", גל הירש אישר כי נתניהו בעד הצעת החוק: "כיום המציאות שונה, עמדתי בדיון הקודם מתייתרת"

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל מקיימת הבוקר (שני) דיון על הצעת החוק לעונש מוות למחבלים. במהלך הדיון אמר מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה גל הירש, שהתנגד לחוק, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע את תמיכתו בהצעה.

"בדיון הקודם הבעתי התנגדות נחרצת לעצם קיום הדיון ועיסוק בנושא מפאת הסכנה לחטופים החיים", אמר הירש. "המשימה לא הושלמה אך החטופים החיים כאן ויש עוד שמונה חללים להחזיר. אך כיום המציאות שונה ולכן התנגדותי בעניין מתייתרת. עמדת ראש הממשלה היא בעד הצעת החוק. אני רואה בה כלי בארגז הכלים במערכה נגד הטרור. ביקשתי כי למתאם השו"ן תהיה הזכות לפנות לבית המשפט ולהגיש דוח חסוי טרם גזירת עונש מוות על מחבל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאפקט ההרתעה. "התפיסה השתנתה כולם מודים בזה שחוק עונש מוות למחבלים יכול להרתיע. ברגע שאתה נותן את שיקול הדעת אתה פוגע באפקט ההרתעה. אני רוצה שהמוטיבציה שלהם לחטוף לא תהיה וברגע שמחבל שרצח ידע שהוא עומד תחת חוק עונש מוות, לא יהיה כאן פקפוקים והרהורים. זה צריך להיות חובה וזה משקף את השינוי בתפיסה הביטחונית של מדינת ישראל. ידע כל מחבל שהולך לרצוח שהם צפויים לעונש אחד – עונש מוות".

צביקה פוגל ואיתמר בן גביר בדיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

גליה חושן, אימה של הדר חושן שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, נכחה בדיון ואמרה כי "בזמן שהאסירים נושמים ואוכלים פירות הילדים שלנו כבר לא נושמים". השר בן גביר השיב לה: "הם כבר לא אוכלים פירות. הם מקבלים את המינימום של המינימום על פי חוק, כי אנחנו שומרי חוק. החוק הזה בכל זאת הוא שובר שוויון".

יוזמת החוק, ח"כ לימור סון הר מלך: "מחבל מת לא יחזור למעגל הדמים, לא יחזור לטרור ובוודאי שלא ישוחרר בעסקה. בעסקת שליט שוחרר המחבל שרצח את בעלי. מחבל החולייה אמר בבית הדין - לנו יש סבלנות. גם הבן שלי יחטוף. אין משמעות לעונש שתתנו לי. אני יודע שאשתחרר - והוא אכן השתחרר והיה בחולייה שרצחה את מלאכי רוזנפלד".

הוועדה לביטחון לאומי מתכנסת הבוקר לדיון בחוק לאחר שבסוף חודש ספטמבר ההצעה אושרה לקריאה ראשונה, אולם אז טענו חברי אופוזיציה בוועדה כי לא נהוג לקיים הצבעות מעין אלה בזמן הפגרה. היום צפויים גורמי ביטחון למסור את חוות דעתם בסוגייה, כאשר חלק מהדיון צפוי להיות חסוי. הוועדה עוסקת גם בהצעת חוק בנושא של ח"כ עודד פורר מישראל ביתנו.

עוצמה יהודית נערכת לקדם את חוק עונש מוות למחבלים

במפלגת עוצמה יהודית נערכים להעלות את הצעת חוק עונש מוות למחבלים לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כך פרסמה הבוקר כתבתנו דקלה אהרן שפרן בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' טרם הדיון בוועדה.

במפלגתו של בן גביר בוחנים את האפשרות לדחות את העלאת הצעת החוק שתוכננה ליום רביעי, בעקבות חשש שלא ישיגו רוב. עם זאת, לאחר אישור ההצעה בקריאה ראשונה בוועדה לביטחון לאומי אמר יושב הראש פוגל כי ההצעה תעלה ברביעי.

מהלך זה של עוצמה יהודית מגיע בצל דבריו של מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, בדיון הקודם בנושא לפני כחודש כי ביקש מראש הממשלה נתניהו שהנושא לא יובא למליאה לפני שיתקיים דיון יסודי בקבינט. אישור החוק בקריאה ראשונה יאפשר את המשך קידומו בכנסת הבאה גם אם לא יאושר בכנסת הנוכחית.

מה כוללת הצעת החוק? על פי הצעת החוק של ח"כ לימור סון הר מלך, מחבל שיורשע ברצח מתוך מניע לאומני או גזעני יחויב בעונש מוות. עוד קובעת ההצעה כי ניתן יהיה לגזור עונש מוות גם ברוב דעות וכי לא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו גזר דין סופי.

עם פתיחת כנס החורף, לפני שבועיים, איים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי אם תוך שלושה שבועות לא יובא חוק מוות למחבלים להצבעה במליאה, עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת להצביע עם הקואליציה.