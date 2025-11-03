טראמפ בתוכנית "60 דקות": "הייתי צריך לדחוף את נתניהו לעסקה"

בראיון נרחב לתוכנית התחקירים של רשת CBS, התייחס נשיא ארה"ב למערכת היחסים שלו עם ררה"מ נתניהו וטען כי נאלץ להפעיל עליו לחץ כדי להגיע להסכם הפסקת האש ושחרור החטופים מרצועת עזה

חמש שנים מאז שעשה זאת בפעם האחרונה, נשיא ארצות הברית התראיין הלילה (בין ראשון לשני) לתוכנית התחקירים האמריקנית "60 דקות" של רשת CBS. במהלך הריאיון עם המגישה נורה או'דונל, נשאל הנשיא על הצלחותיו במזרח התיכון, ובראשן שחרור החטופים הישראלים והשגת הפסקת האש. "דחפת את ראש הממשלה הישראלי לעשות את העסקה הזו", אמרה או'דונל לנשיא - שהשיב בחיוב.

"כן, הוא בסדר. הוא בסדר", אמר טראמפ על ראש הממשלה נתניהו. "תראי, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. עבדתי איתו טוב מאוד. כן, זאת אומרת, הייתי צריך לדחוף אותו קצת לכאן או לכאן. אני חושב שעשיתי עבודה נהדרת בלדחוף אותו".

"הוא בחור מוכשר מאוד", הוסיף הנשיא על ראש הממשלה. "הוא בחור שלמעשה, אף פעם לא דחפו אותו לפני כן. זה סוג האדם שצריכים בישראל באותו זמן. זה היה חשוב מאוד. כן, דחפתי אותו. לא אהבתי דברים מסוימים שהוא עשה, וראית מה עשיתי בנוגע לזה".

טראמפ בתוכנית "60 דקות" של רשת CBS: "הייתי צריך לדחוף את נתניהו לעסקה. לא אהבתי כמה דברים שהוא עשה... חיסלנו את איראן, ואז הגיע הזמן לעצור - ועצרנו"@nathanguttman @IWishenko @EranCicurel pic.twitter.com/kIyeChOjCV — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

בנוסף, התייחס הנשיא למצבו המשפטי של נתניהו בישראל. "אני לא חושב שמתייחסים אליו יפה במיוחד. הוא עומד למשפט על כמה דברים, ואני לא חושב שמתייחסים אליו יפה. אני חושב ש... את יודעת, אנחנו נהיה מעורבים בזה כדי לעזור לו קצת, כי אני חושב שזה מאוד לא הוגן", הצהיר טראמפ.

בהמשך הריאיון, טראמפ חזר והדגיש את הצלחותיו בהשגת שחרור החטופים וכינון הפסקת אש "יציבה מאוד", לדבריו, תוך שהוא מזהיר את חמאס כי "הם יודעים שאם לא יתנהגו כראוי - הם יימחקו מיד. אם ארצה שהם יתפרקו מנשקם, הם יעשו זאת מהר מאוד". לדבריו, חמאס מודע לכך שארצות הברית לא תהסס לפעול אם תשוב האלימות.

בתוך כך, טראמפ אמר בריאיון כי סעודיה תצטרף להסכמי אברהם - גם ללא הקמת מדינה פלסטינית. בריאיון, דחה טראמפ את ההערכה שסעודיה תציב תנאי של פתרון שתי מדינות לנורמליזציה עם ישראל. "אני חושב שהיא תצטרף", אמר הנשיא. "תהיה לנו הסכמה כלשהי - לא יודע אם זו תהיה שתי מדינות, זה תלוי בישראל, באחרים ובי".

טראמפ הוסיף כי "אי אפשר היה להגיע לשום הסכם כל עוד איראן גרעינית", וטען כי בתקופת כהונתו "הכניע את איראן לחלוטין".

הוא סיפר שהזמין לבית הלבן את הטייסים שביצעו את התקיפה באיראן - שלדבריו תרגלו את הנתיב במשך 22 שנה - והגדיר אותם "גיבורים אמיתיים", באומרו שהיה "הנשיא היחיד שנתן להם לעשות את עבודתם".

התוכנית "60 דקות" תשודר ב-yes.