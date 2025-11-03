"התעצמות מהירה": בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה בלבנון

חיזבאללה פועל לשקם את תשתיותיו בעיקר באזור שבשליטתו מצפון לליטני, במטרה להקשות על ישראל לתקוף. גורמים בישראל: ממשלת לבנון מגלה אוזלת יד מול ההתעצמות, דבר המחייב אותנו להגיב

בישראל מגדירים את התעצמות חיזבאללה "התעצמות מהירה" ונערכים להסלמה אפשרית בגבול לבנון - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. חיזבאללה פועל לשקם את תשתיותיו בעיקר באזור שבשליטתו מצפון לנהר הליטני, וכן באזור ביירות, כדי להקשות על ישראל לתקוף.

בישראל מגדירים את התעצמות חיזבאללה כ"מהירה״ ונערכים להסלמה אפשרית בלבנון. בכירים ישראלים: שום מקום לא יהיה חסין | הדיווח מתוך מהדורת כאן חדשות

עוד אומרים בישראל כי ממשלת לבנון מגלה אוזלת יד משמעותית מול התעצמות ארגון הטרור, דבר המחייב את ישראל להגיב להפרות.

בשלב זה נמנעת ישראל מלתקוף בביירות, על אף שגם בבירה מתבצעות הפרות. אולם, בכירים ישראלים אומרים כי אף מקום לא יהיה חסין.

אמש פורסם במהדורה כי בחיזבאללה שוררת תחושת תסכול מהיעדר התגובה של הארגון לתקיפות הישראליות, שנמשכות לאחרונה כמעט באין מפריע. התסכול, שמורגש בקרב דרגי השטח של הארגון, עלול להוות פתח לפעולות נגד ישראל בניגוד לקו שמכתיב מנהיג חיזבאללה נעים קאסם.

קאסם עדיין דוגל בקו של הטלת אחריות על המדינה הלבנונית בכל הקשור לתקיפות הישראליות שגובות אבידות בשורות ארגון הטרור, מתוך מחשבה שתגובה של חיזבאללה, שעדיין מנסה להשתקם מהמלחמה, תשחק לידיים של ישראל.