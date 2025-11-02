תסכול בשורות חיזבאללה נוכח היעדר התגובה נגד ישראל

בחיזבאללה ממקדים מאמץ בהתחמשות מחדש וממשיכים לצפות מהצד על התקיפות הישראליות. אולם היעדר התגובה יוצר תסכול בדרגי השטח - שעלולים לפעול בניגוד לקו של המנהיג נעים קאסם
כשהתקיפות הישראליות ברחבי לבנון ממשיכות כמעט באין מפריע, בארגון הטרור חיזבאללה שוררת תחושת תסכול רב מהיעדר התגובה של הארגון. כך דווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. 

בקרב דרגי השטח של חיזבאללה אפשר לזהות בתקופה האחרונה תסכול מחוסר הפעולה, והיעדר התגובה שמוכתב מלמעלה לפחות כרגע, וזה עלול להוות פתח לפעולות נגד ישראל בניגוד לקו של מנהיג ארגון הטרור נעים קאסם, שעדיין מנסה להיכנס לנעליו הגדולות של נסראללה.

נכון להיום, קאסם עדיין דוגל בקו של הטלת אחריות על המדינה הלבנונית בכל הקשור לתקיפות הישראליות שגובות אבידות בשורות ארגון הטרור, מתוך מחשבה שתגובה של חיזבאללה, שעדיין מנסה להשתקם מהמלחמה - תשחק לידיים של ישראל.

במקביל, בלטה היום נוכחות גלויה ופחות שגרתית של אנשי חיזבאללה בהלווייה בנבטיה שבדרום לבנון, בין היתר של מחבלים מכוח רדואן, שחלק מפעיליו חוסלו אתמול. האירוע הזה אמנם לא התרחש ממש ליד הגבול עם ישראל, אבל גם לא כל כך רחוק - דבר שמלמד שהביטחון של ארגון הטרור במגמת עלייה, גם אם לא חזר למה שהיה.

