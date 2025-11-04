ארה"ב יוזמת: כוח רב לאומי בעזה – לכל הפחות עד סוף 2027

חרף הסתייגות ישראלית, ארצות הברית הגישה למועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה להקמת כוח רב לאומי ליום של אחרי ברצועת עזה. על פי ההצעה פעילות הכוח תהייה בהתייעצות עם מצרים וישראל

ארצות הברית הגישה בימים האחרונים למועצת הביטחון של האו"ם טיוטה של הצעת החלטה ליום של אחרי ברצועת עזה. על פי ההצעה יוקם כוח רב לאומי שיפעל בעזה לכל הפחות עד סוף שנת 2027, כלומר לפרק זמן של שנתיים.

עוד קובעת הצעת ההחלטה כי פעילות הכוח תהייה בהתייעצות עם מצרים וישראל. בכאן חדשות דווח כי האמריקנים מעוניינים לעגן את פעילות הכוח בהחלטה של מועצת הביטחון, שתקנה סמכות לפעילותו, חרף הסתייגות ישראלית מכך בשל הניסיון מול יוניפי"ל ואונדוף.

בחודש שעבר פורסם בכאן חדשות כי במדינות ערב מעוניינים להציב ברצועה כוחות שיטור פלסטיניים המזוהים עם הרשות שהוכשרו במצרים ובירדן. מדובר בכחמשת אלפים שוטרים שיעסקו בסדר ציבורי. המהלך המשלים לכך הוא הצבת כוח בין-לאומי וערבי שיסייע לאותו כוח פלסטיני.