ארה"ב יוזמת: כוח רב לאומי בעזה – לכל הפחות עד סוף 2027

ארה"ב יוזמת: כוח רב לאומי בעזה – לכל הפחות עד סוף 2027
חרף הסתייגות ישראלית, ארצות הברית הגישה למועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה להקמת כוח רב לאומי ליום של אחרי ברצועת עזה. על פי ההצעה פעילות הכוח תהייה בהתייעצות עם מצרים וישראל
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
רצועת עזה
רצועת עזה צילום: עבד רחים חטיב, פלאש 90

ארצות הברית הגישה בימים האחרונים למועצת הביטחון של האו"ם טיוטה של הצעת החלטה ליום של אחרי ברצועת עזה. על פי ההצעה יוקם כוח רב לאומי שיפעל בעזה לכל הפחות עד סוף שנת 2027, כלומר לפרק זמן של שנתיים.   

עוד קובעת הצעת ההחלטה כי פעילות הכוח תהייה בהתייעצות עם מצרים וישראל. בכאן חדשות דווח כי האמריקנים מעוניינים לעגן את פעילות הכוח בהחלטה של מועצת הביטחון, שתקנה סמכות לפעילותו, חרף הסתייגות ישראלית מכך בשל הניסיון מול יוניפי"ל ואונדוף.

בחודש שעבר פורסם בכאן חדשות כי במדינות ערב מעוניינים להציב ברצועה כוחות שיטור פלסטיניים המזוהים עם הרשות שהוכשרו במצרים ובירדן. מדובר בכחמשת אלפים שוטרים שיעסקו בסדר ציבורי. המהלך המשלים לכך הוא הצבת כוח בין-לאומי וערבי שיסייע לאותו כוח פלסטיני.

עוד בנושא

היום שאחרי: בעולם מנסים להבין איך ישקמו את עזה

היום שאחרי: בעולם מנסים להבין איך ישקמו את עזה

רצועת עזה

מחלוקות בין מדינות ערב לגבי היום שאחרי בעזה

תגיות |
בחירת העורכת
  • הבלתי מואזנים
    איפה הייתם ברצח רבין? יובל מנדלסון חגג בר מצווה. בערך
  • דיאן לאד, 2016
    זוכת פרס גלובוס הזהב, דיאן לאד, הלכה לעולמה בגיל 89
  • וודי אלן, 2019
    מדריד תשקיע כמיליון אירו בסרט של וודי אלן - בתנאי אחד
  • פאנל נוער
    מחצית מהישראלים נולדו אחרי רצח רבין: מי עוד זוכר?
  • סוגרים מסעדות
    "ספגנו מכה אחר מכה": המסעדנים שויתרו על החלום העסקי

אולי יעניין אותך