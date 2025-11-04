המינוי של לוין לחקירת פרשת הפצ"רית: השופט בדימוס אשר קולה

שר המשפטים יריב לוין הודיע היום (שלישי) כי הוא מעוניין כי השופט בדימוס אשר קולה ימונה לבדוק את פרשת הדלפת סרטון ההתעללות בעצור בשדה תימן במודעות הפרקליטה הצבאית הראשית. לוין הודיע על כך במכתב לממלא מקום נציב שירות המדינה הפרופ' דניאל הרשקוביץ'.

במכתב קבע לוין כי המינוי של השופט בדימוס קולה נדרש כיוון שהיועצת המשפטית גלי בהרב מיארה מנועה מלעסוק בנושא.

המכתב של שר המשפטים בעניין מינוי השופט בדימוס אשר קולה

לוין כתב: "לאחר ששקלתי את הנושא בכובד ראש, ולאחר שקיבלתי את הסכמתו לקבל על עצמו את התפקיד כאמור, בכוונתי להטיל את התפקיד על נציב תלונות הציבור על שופטים, כב' השופט בדימוס אשר קולה, באופן שהנציבות תיתן לו את כל להשירותים הנדרשים לשם ביצוע התפקיד".

מינוי השופט בדימוס כגורם חיצוני לחקירה הוא כמו מהלך תקדימי שצפוי להגיע לבג"ץ. את המהלך הצפוי פרסמנו לראשונה בשבוע שעבר.

השופט בדימוס אשר קולה (71) שימש כסגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת. הוא עמד בראש ההרכב שזיכה את רומן זדורוב מרצח תאיר ראדה במשפט החוזר. הוא פרש משיפוט באוקטובר בשנה שעברה ובמאי השנה נבחר על ידי שר המשפטים לוין לתפקיד נציב תלונות הציבור על שופטים.