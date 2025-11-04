קרב גרסאות בפרשת הפצ"רית

קצינים שנחקרו קשרו את התובע הצבאי לשעבר להדלפה ולטיוח

קרב הגרסאות בצמרת הפרקליטות הצבאית: גרסאות שמסרו קצינים קושרות גם את אלוף משנה מתן סולומש להדלפה וגם לטיוח. עורך דינו של סולומש: הוא ידע על ההדלפה בדיעבד
מחבר רועי ינובסקי
האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ארכיון
האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ארכיון צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

קרב הגרסאות בצמרת הפרקליטות הצבאית: קצינים שנחקרו בפרשה מסרו גרסאות שסותרות את גרסת התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף משנה מתן סולומש. גרסאות הקצינים קושרות אותו גם להדלפה וגם לטיוח המקרה. כך פורסם הבוקר (שני) בכאן רשת ב'.

במסגרת הפרשה, גם סגן אלוף ליאור עייש, התובע הצבאי שחתום על כתב האישום בפרשת שדה תימן, נחקר באזהרה והוצא לחופשה כפוייה.

הקצינים, בשונה מהפצ"רית, העמידו את הטלפון שלהם לרשות המשטרה וגם את קוד הגישה ומשם המשטרה לקחה התכתבויות וואטסאפ וחומרים מזמן אמת. על פי גרסת הקצינים סולומש היה מעורב בהדלפה בזמן אמת ואחר כך פעל אקטיבית למסמס את הבדיקה הפנימית שנפתחה בעניין.

כפי שדיווחנו במהדורה אמש, במשטרה צפויים לערוך עימותים. בסך הכול נחקרו שבעה מעורבים בפרקליטות הצבאית מהם חמישה קצינים באזהרה.

עו"ד נתי שמחוני שמייצג את סולומש טען אתמול כי הוא ידע על ההדלפה בדיעבד ואף פנה לסגן הפצרית כדי שיתשאל אותו.

צוללנים של המשטרה ממשיכים לחפש את הטלפון הנייד של הפצ"רית. חפ"ק המרכז את החיפושים הוקם בחוף הצוק.

