שידור חי מהיורובאסקט: ישראל נגד סלובניה

שידור חי מהיורובאסקט: ישראל נגד סלובניה
שלב הבתים של טורניר היורובאסקט מגיע לסיומו. נבחרת ישראל תתמודד נגד סלובניה וכוכב ה-NBA במטרה לסיים במקום הראשון בטבלה ולהגביר את הסיכוי למפגש נוח בשלב השמינית • המשחק משודר ברשת ב
מחבר ליאן וילדאו
Getting your Trinity Audio player ready...
דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025
דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025 צילום: fiba.basketball

נבחרת ישראל בכדורסל משחקת היום (חמישי) מול נבחרת סלובניה בהתמודדות שתסגור את שלב הבתים של טורניר יורובאסקט 2025. אם ישראל תנצח היא תעלה מהבית מהמקום הראשון, הפסד והנבחרת תרד למקום הרביעי. המשחק ישודר בכאן רשת ב.

הצטרפו לשידור החי

נבחרת סלובניה, בה מככב שחקנה של הלוס אנג'לס לייקרס לוקה דונצ'יץ', הבטיחה גם היא עלייה לשלב הבא ותנסה להיאבק לשיפור המיקום לקראת שמינית הגמר. 

חניכיו של אריאל בית הלחמי ניצחו בתחילת השבוע את בלגיה 89:92 ובכך הבטיחו את העלייה לשלב הבא. זאת אחרי הניצחון הגדול על צרפת 69:82, מהנבחרות החזקות בעולם. אחרי המשחק תמריא הנבחרת לריגה, בירת לטביה, שם יתקיים שלב הנוקאאוט של הטורניר. 

המשחקים של הנבחרת ישודרו בשידור ישיר בכאן רשת ב.

עוד בנושא

רומן סורקין

לראשונה זה עשור: ישראל עלתה לשמינית גמר היורובסקט

לוקה דונצ'יץ'

דונצ'יץ' נפרד מדאלאס: "חשבתי שאבלה פה את כל הקריירה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים
  • אגם בוחבוט
    שרית חדד החדשה? צוללים לאלבום הראשון של אגם בוחבוט
  • אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים
    מאחורי המתקפה על צמרת החות'ים
  • ערבים לזה | מנסור
    היוטיובר הדרוזי שנמצא בחזית ההסברה שלנו | ערבים לזה

אולי יעניין אותך