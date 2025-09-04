שידור חי מהיורובאסקט: ישראל נגד סלובניה

שלב הבתים של טורניר היורובאסקט מגיע לסיומו. נבחרת ישראל תתמודד נגד סלובניה וכוכב ה-NBA במטרה לסיים במקום הראשון בטבלה ולהגביר את הסיכוי למפגש נוח בשלב השמינית • המשחק משודר ברשת ב

נבחרת ישראל בכדורסל משחקת היום (חמישי) מול נבחרת סלובניה בהתמודדות שתסגור את שלב הבתים של טורניר יורובאסקט 2025. אם ישראל תנצח היא תעלה מהבית מהמקום הראשון, הפסד והנבחרת תרד למקום הרביעי. המשחק ישודר בכאן רשת ב.

הצטרפו לשידור החי

נבחרת סלובניה, בה מככב שחקנה של הלוס אנג'לס לייקרס לוקה דונצ'יץ', הבטיחה גם היא עלייה לשלב הבא ותנסה להיאבק לשיפור המיקום לקראת שמינית הגמר.

חניכיו של אריאל בית הלחמי ניצחו בתחילת השבוע את בלגיה 89:92 ובכך הבטיחו את העלייה לשלב הבא. זאת אחרי הניצחון הגדול על צרפת 69:82, מהנבחרות החזקות בעולם. אחרי המשחק תמריא הנבחרת לריגה, בירת לטביה, שם יתקיים שלב הנוקאאוט של הטורניר.

המשחקים של הנבחרת ישודרו בשידור ישיר בכאן רשת ב.