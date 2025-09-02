הכחולים-לבנים מגיעים אחרי הניצחון הגדול על צרפת וינסו להתקדם צעד נוסף לעבר השלב הבא

נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש היום (שלישי) את בלגיה במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים ביורובאסקט, אליפות אירופה לנבחרות.

ישראל רוצה להמשיך במומנטום הנהדר שלה. הקבוצה ניצחה את איסלנד במחזור הפתיחה, הפסידה לפולין המארחת ובמחזור האחרון, רשמה את אחד הניצחונות הכי גדולים שלה בהיסטוריה, על נבחרת צרפת החזקה.

ישראל משחקת בבית 4 עם נבחרות איסלנד, פולין, צרפת, בלגיה וסלובניה, כאשר ארבע הנבחרות שמסיימות במקומות הראשונים תעלנה לשמינית הגמר, כך שסיכוייה של ישראל, במיוחד אחרי הניצחון נגד צרפת, גדלו משמעותית.

המשחק יועבר בשידור חי בכאן רשת ב בשעה 14:45. המחזור האחרון של הנבחרת בשלב הבתים ביום חמישי, 4 בספטמבר, בשעה 18:00 נגד סלובניה.