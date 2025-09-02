הקרב על שמינית הגמר

משחק גורלי: נבחרת ישראל נגד בלגיה ביורובאסקט

משחק גורלי: נבחרת ישראל נגד בלגיה ביורובאסקט
הכחולים-לבנים מגיעים אחרי הניצחון הגדול על צרפת וינסו להתקדם צעד נוסף לעבר השלב הבא
מחבר ליאן וילדאו
Getting your Trinity Audio player ready...
דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025
דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025 צילום: fiba.basketball

נבחרת ישראל בכדורסל תפגוש היום (שלישי) את בלגיה במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים ביורובאסקט, אליפות אירופה לנבחרות.

ישראל רוצה להמשיך במומנטום הנהדר שלה. הקבוצה ניצחה את איסלנד במחזור הפתיחה, הפסידה לפולין המארחת ובמחזור האחרון, רשמה את אחד הניצחונות הכי גדולים שלה בהיסטוריה, על נבחרת צרפת החזקה.

ישראל משחקת בבית 4 עם נבחרות איסלנד, פולין, צרפת, בלגיה וסלובניה, כאשר ארבע הנבחרות שמסיימות במקומות הראשונים תעלנה לשמינית הגמר, כך שסיכוייה של ישראל, במיוחד אחרי הניצחון נגד צרפת, גדלו משמעותית.

המשחק יועבר בשידור חי בכאן רשת ב בשעה 14:45. המחזור האחרון של הנבחרת בשלב הבתים ביום חמישי, 4 בספטמבר, בשעה 18:00 נגד סלובניה.

עוד בנושא

מנור סולומון

יחלום בספרדית: מנור סולומון עבר לוויאריאל

מחאה פרו פלסטינית במירוץ האופניים וואלטה אספניה

פרצו למסלול: מחאה פרו פלסטינית במרוץ "וואלטה אספניה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • אוגוסט 2025 Top10
    ראיתם? 10 הסדרות הכי נצפות החודש בכאן
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 3 - רן דנקר: "בית משוגעים"
    המסע של רן דנקר שהוביל ללהיט "בית משוגעים" | שיר אחד
  • אבא תרחם
    למה ירון לונדון קיבל תעודת בגרות רק אחרי הצבא?
  • מנור סולומון
    יורוטריפ בהשאלה: מנור סולומון עבר לוויאריאל הספרדית
  • חגי לוי (במרכז) בפסטיבל הסרטים של ונציה, היום
    גאווה שלנו: סדרה ישראלית חדשה הוקרנה בפסטיבל ונציה

אולי יעניין אותך