אריאל בית הלחמי מסכם את היורובאסקט: "גאה בדרך, הפנים לאליפות העולם"

ימים ספורים לאחר סיום דרכה של נבחרת ישראל ביורובאסקט עם הדחה בשמינית הגמר, מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, סיכם את הטורניר וסימן את המטרות להמשך. בריאיון שהעניק היום (חמישי) לליאן וילדאו בתוכנית כאן ספורט בכאן רשת ב', הביע המאמן גאווה על הופעת הנבחרת אך לא הסתיר את התחושה כי ניתן היה להגיע רחוק יותר.

"אני חושב שכולנו כיוונו להגיע רחוק יותר, אין ספק שהקמפיין הזה השאיר אותנו עם טעם של עוד", פתח בית הלחמי. "אני גאה מאוד בדרך שעשינו, במחויבות של השחקנים ובצורה שבה שיחקנו והופענו. השחקנים השקיעו ונתנו הכל". המאמן סירב להצביע על משחק ספציפי כ"פספוס", והדגיש כי "באליפות אירופה אף משחק הוא לא קל, וכל ניצחון הוא מאוד קשה ולא מובן מאליו".

אחד האתגרים הגדולים של הנבחרת היו ההתמודדויות מול כוכבי-על כמו לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטוקומפו. בית הלחמי הסביר את המורכבות בהתמודדות מולם: "שיחקנו מול שניים משלושת השחקנים הכי טובים בעולם. אין פה נוסחת קסם. כשניסינו לעשות עזרה על לוקה, השחקנים המשלימים קלעו. כשהמאמן האיטלקי שיחק מולו אחד-על-אחד, לוקה סיים רבע עם הפרש של שתי נקודות בלבד. אלו שחקנים שאתה לא יכול לעשות מולם הרבה מדי".

גיבוי לקרינגטון, והמסר לתמיר בלאט

סוגיה מרכזית שעוררה שיח ציבורי הייתה יכולתו של המתאזרח קאדין קרינגטון. בית הלחמי העניק לו גיבוי מלא והודיע כי הוא ימשיך עם הנבחרת גם לקמפיין הבא. "השיח כלפיו היה לא פייר, בטח לא באמצע האליפות", אמר המאמן. "קרינגטון הוא חלק מהנבחרת, אנחנו תומכים בו ומאמינים בו. הוא יהיה המתאזרח שלנו גם במוקדמות אליפות העולם. אסור לשכוח שבחלון שבו העפלנו לאליפות, הוא היה פקטור מאוד משמעותי".

לגבי אי-זימונו של תמיר בלאט, בית הלחמי הבהיר כי הדלת פתוחה, אך רמז כי ההחלטה נבעה משיקולים רחבים יותר. "הדלת לא סגורה בפני אף שחקן", אמר, אך הוסיף מסר ברור: "כדי להיות שחקן בנבחרת ישראל ולהיות מוזמן לטורניר גדול, צריך שהשחקן יופיע בחלונות המוקדמות. יש סטנדרטים מסוימים. זה לא קבוצה, זו נבחרת".

כעת, הפנים של הנבחרת נשואות לאתגר הבא: מוקדמות אליפות העולם 2027 שתיערך בקטר. כבר בחודש נובמבר הקרוב תפגוש ישראל את גרמניה, קרואטיה וקפריסין. בית הלחמי הבהיר כי מדובר במטרה עליונה של האיגוד: "לא העפלנו לאליפות עולם כמה עשורים, ובאיגוד שמנו את האליפות הזאת כאחת המטרות. אנחנו רוצים לעשות הכל כדי להעפיל". המאמן התייחס גם לקושי הצפוי בשחרור שחקנים מהקבוצות המשחקות ביורוליג, וקרא לשיתוף פעולה מצד המועדונים כדי שהנבחרת תוכל להופיע בהרכב החזק ביותר.