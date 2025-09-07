ישיר: ישראל פוגשת את יוון בשמינית גמר היורובאסקט

החבורה של בית הלחמי פוגשת בריגה את אחת הנבחרות החזקות באירופה, היוונים פתחו חזק וירדו למחצית ביתרון 9 נקודות | הצטרפו לשידור הישיר בכאן רשת ב

נבחרת ישראל פוגשת הערב (ראשון) את נבחרת יוון במסגרת שמינית גמר היורובאסקט. המשחק, שנערך בריגה בירת לטביה, משודר בשידור ישיר בכאן רשת ב. המנצחת תפגוש את ליטא שכבר הבטיחה את מקומה בסיבוב הבא.

המשחק נפתח בשליטה של היוונים שהובילו לכל אורך המחצית הראשונה, כשישראל רודפת ומנסה לצמצם את הפער. יאניס אנטטוקומפו, הכוכב היווני, סיים את המחצית הראשונה עם 21 נקודות. לעומתו את הנבחרת הישראלית הובילו במחצית אבדיה וסורקין עם 9 נקודות כל אחד.

ישראל לא הצליחה לנצח את נבחרת יוון במשך 32 השנים האחרונות. כעת, בשביל להעפיל לרבע הגמר ולפגוש שם את ליטא, ישראל תצטרך לנצח את היוונים שמגיעים עם הכוכב הגדול שלהם

הקרב על המקום ברבע הגמר מגיע לאחר האכזבה הישראלית מול סלובניה בחמישי, כשהחבורה של אריאל בית הלחמי נכנעה 96:106 ללוקה דונצ'יץ' וחבריו במשחק האחרון בשלב הבתים. דונצ'יץ', כוכב העל הסלובני ומלך הסלים של אליפות אירופה עד כה, בלט עם 37 נקודות, 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. בנבחרת ישראל הצטיין דני אבדיה (34 נקודות ו-9 ריבאונדים) אך לא קיבל כמעט עזרה מחבריו שבעיקר התקשו במשחק ההגנה.

בתחילת השבוע שעבר ניצחה ישראל את בלגיה 89:92 ובכך הבטיחה את עלייתה לשמינית הגמר, ניצחון שמגיע לאחר ההישג הגדול מול צרפת 69:82, שנחשבת לאחת מהנבחרות החזקות בעולם.