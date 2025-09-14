עידן טוקלומטי כבש שלושער וניצח את קבוצתו של ליאו מסי

החולץ הישראלי כיכב במשחקה של שארלוט FC שהביסה את אינטר מיאמי. אימו איריס לכאן חדשות: "אני מפוצצת אנדרנלין. מאושרת שהילד שלי הפך אותי לאימא גאה"
מחבר ליאן וילדאו
עידן טוקלומטי
עידן טוקלומטי צילום: Scott Kinser - Images

הכדורגלן הישראלי עידן טוקלומטי כבש היום (ראשון) שלושה שערים בניצחון קבוצתו שארלוט 0:3 על קבוצתו של ליאו מסי אינטר מיאמי, במסגרת ליגת הכדורגל הבכירה של ארצות הברית (MLS). טוקלומטי כבש כבר 11 שערים במדי שארלוט השנה ונבחר לשחקן המצטיין של המשחק.

35,000 צופים באצטדיון בנק אוף אמריקה נדהמו לראות את טוקלומטי כובש שלושה שערים בדקות ה-34, 47 ו-84. מסי החמיץ פנדל בדקה ה-32.  

כבש שלושער ונבחר לאיש המשחק. טוקלומטי חוגג אחרי הפנדל

בסיום המשחק שיתף טוקלומטי: "אני מרגיש מדהים. אחרי שכבשתי פעמיים, קיבלנו פנדל, הסתכלתי על זאהה והוא אומר לי, 'רוצה שלושער?' הסתכלתי עליו בחזרה ואמרתי לעצמי 'הוא פשוט מלאך'. אחרי שכבשתי את השלושער, כמעט השתגעתי. התחושה הכי טובה שהייתה לי בחיים".

איריס ג'ורנו, אמו של טוקלומטי, סיפרה לכאן חדשות על ההתרגשות מההופעה המרשימה של בנה: "עוד לא ישנתי. אני מפוצצת אנדרנלין. מאושרת שהילד שלי הופך אותי לאימא גאה. צרחנו בגול הראשון, החזקנו את הראש בגול השני, ובפנדל דיברנו עם אבא שבשמיים, מסתבר שהוא הקשיב והיה איתי כל המשחק".

