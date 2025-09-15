שוטרים הבחינו בקטטה בין האוהדים ליד האצטדיון בו הפועל תל אביב תארח את בית"ר ירושלים למשחק המרכזי של המחזור. שתי הקבוצות הספיקו לצבור 4 נקודות בשני המשחקים הראשונים של העונה, ומגיעות למשחק לאחר שלא ניצחו במחזור האחרון. המשחק יועבר בשידור חי בכאן רשת ב'

11 עצורים בקטטה לפני המשחק בין הפועל ת"א לבית"ר י-ם

משטרת ישראל עצרה היום (שני) 11 חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובקטטה בסמוך לאיצטדיון בלומפילד לקראת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל בו הפועל תל אביב תארח את בית"ר ירושלים.

תיעוד מהקטטה:

לפי הודעת המשטרה, כוחות של משטרה ושוטרי יס"מ הבחינו בקטטה והפרת סדר של מספר אוהדים בסמוך לאיצטדיון, תגובה מהירה של השוטרים הובילה להפסקת הקטטה ולמעצרם של 11 מעורבים בחשד להפרת הסדר ואלימות שהופנתה כלפי אחרים. כלל החשודים הועברו לתחנת משטרת יפו לחקירה.

ממשטרת ישראל נמסר: "אנו קוראים לאוהדים להגיע ולהנות מחוויית ספורט ולימנע מעימותים עם השוטרים. נמשיך לשמור על בטחונו של קהל האוהדים ונפעל באפס סובלנות ובנחישות כלפי מי שינהג באלימות".

כזכור, הפועל תל אביב תארח הערב באצטדיון בלומפילד את בית"ר ירושלים למשחק המרכזי של המחזור השלישי בליגת העל בכדורגל.

לאחר ששיחקו שני משחקים עד כה, להפועל ולבית"ר יש 4 נקודות לכל אחת, והן מדורגות במקום ה-6 וה-8 בהתאמה. מתחילת העונה הפועל הספיקה לנצח 1:2 את עירוני קריית שמונה ולסיים ב-2:2 מול בני ריינה, בעוד שהירושלמים ניצחו 1:2 את בני סכנין וסיימו בתיקו 0:0 מול מכבי חיפה.