הערכה: רוב באופ"א להדחת ישראל; ארה"ב צפויה להתערב

פאנל יועצים של האו"ם קורא לפדרציה הבין־לאומית לכדורגל ולאיגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות להשעות את ישראל • ארה”ב פועלת למנוע את סילוק הנבחרת מתחרויות בין-לאומיות. דובר מחלקת המדינה האמריקני: "נפעל לעצור כל מאמץ להוצאת נבחרת ישראל מהמונדיאל"

באיגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות (אופ"א) מתכוונים להחליט בשבוע הבא אם להשעות את ישראל, כאשר הערכה היא שמרבית החברים בוועד המנהל של הארגון בעד השעייה, כך דווח היום (חמישי) ב"טיימס".

ידיעה זו מגיעה על רקע קביעת פאנל יועצים של האו"ם אשר קוראים לפיפ"א ואופ"א להשעות את ישראל, בעקבות קביעה אחרת של פאנל מומחים מטעם האו"ם לפיה ישראל רצח עם בעזה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי הוא פועל בשבועות האחרונים מאחורי הקלעים באינטנסיביות יחד עם ראש הממשלה נתניהו ויו"ר התאחדות לכדורגל בישראל שינו זוארץ מול הגורמים המקצועיים בעולם הספורט לבלימת המהלך להדחת ישראל מאופ"א. "הצעד הנכון כעת לפעול באחריות מול גורמי המקצוע ולא לצאת בהצהרות, וכך פועלים כל הגורמים המעורבים במאמצים. בהמשך נתייחס לדברים", מסר השר.

מוקדם יותר דיווחה רשת "סקיי ניוז" כי הממשל האמריקני פועל למנוע את סילוקה של נבחרת ישראל מתחרויות כדורגל בין-לאומיות. אולם, בהתאחדות לכדורגל לא מכירים יוזמה אמריקנית לבלימת המהלך ואף מציינים כי התערבות פוליטית אסורה על פי תקנוני פיפ"א ועלולה לבדה לגרום לסנקציות.

דובר של מחלקת המדינה האמריקנית אמר ל"סקיי ניוז" כי "אנחנו לחלוטין נפעל כדי לעצור באופן מוחלט כל מאמץ לנסות להוצאת נבחרת ישראל בכדורגל מהמונדיאל".

הדיווח מגיע על רקע קריאות של דיווחים מטעם האו"ם בדבר איסור על השתתפות ישראל בתחרויות כדורגל בין-לאומיות. עם זאת, בהתאחדות הכדורגל הישראלית מציינים כי "לא מכירים אירוע כזה נכון לעכשיו".

יש לציין כי התערבות פוליטית אסורה על פי תקנוני פיפ”א ועלולה בפני עצמה לגרום לסנקציות. ארגון פיפ"א מחזיק בכלל שלפיו ספורט ופוליטיקה צריכים להיות מופרדים, ומדינות העלולות לפעול בניגוד לעיקרון זה צפויות לסנקציות.