ישראל פרמייר-טק תשנה את שמה כדי "להרחיקה מהזהות הישראלית"

על רקע מחאות של פרו פלסטינים במהלך מרוצים בהשתתפותה, קבוצת האופניים הודיעה על שורת שינויים דרמטיים. הבעלים והמייסד סילבן אדאמס ישעה את מעורבותו הפעילה בקבוצה

קבוצת האופניים הישראלית "ישראל פרמייר טק" הודיעה היום (שני) על שורה של צעדים שירחיקו את הקבוצה מזהותה הישראלית.

בין היתר הקבוצה תשנה את שמה והשם "ישראל" יוסר ממנה. במקביל, מייסד הקבוצה, המיליארדר הקנדי ישראל סילבן אדאמס, הודיע כי ישעה את פעילותו היומיומית בה.

הרקע לצעדים הוא גל הפגנות פרו פלסטיניות ומחאות במהלך מרוץ הוואלטה היוקרתי בספרד וביטול השתתפות הקבוצה הישראלית בכמה מרוצים יוקרתיים באיטליה.

בהודעת "ישראל פרמייר טק" נאמר: "תוך מחויבות איתנה לרוכבים, לצוות ולשותפים המוערכים שלנו, התקבלה ההחלטה לשנות את שם הקבוצה ולמתג אותה מחדש, תוך התרחקות מזהותה הישראלית הנוכחית. בספורט, התקדמות דורשת לעתים קרובות הקרבה, וצעד זה חיוני להבטחת עתידה של הקבוצה".

בנוגע למייסד הקבוצה נכתב בהודעה: "במבט קדימה לעונת 2026, אדאמס בחר לסגת ממעורבותו היומיומית ולא ידבר עוד בשם הקבוצה, ובמקום זאת יתמקד בתפקידו כנשיא הקונגרס היהודי העולמי".

הישראלים מילאו תפקיד מרכזי בהצלחה

חשוב לציין שהרוכבים הישראלים מילאו תפקיד מרכזי בהצלחתה של הקבוצה, שברו תקרות זכוכית והעניקו השראה לדור הצעיר: גיא שגיב היה הישראלי הראשון שהתחרה בגרנד טור – בג׳ירו ד׳איטליה ההיסטורי שנפתח בירושלים בשנת 2018; גיא ניב היה בשנת 2020 לישראלי הראשון שהשתתף בטור דה פראנס; ורוכבים כמו איתמר איינהורן ועודד קוגוט רשמו ניצחונות היסטוריים והמשיכו להצעיד קדימה את ענף האופניים הישראלי.

מיום הקמתה בנתה הקבוצה מודל ייחודי של שותפות אמיתית בין רוכבים ישראלים ובין־לאומיים, והקפידה לעמוד במחויבותה להעניק הזדמנות שווה לכל – ללא הבדל דת, לאום או מוצא.

מעבר להצלחות הספורטיביות, IPT הפכה לאחת הקבוצות היחידות בעולם שאימצה חזון חברתי של שימוש באופניים כמנוע לשינוי. במסגרת חזון זה יזמה והקימה את "מרכז האופניים – שדה החלומות" ברואנדה, שהפך לסיפור הצלחה עצום ולמודל מעורר השראה לשינוי חברתי באמצעות ספורט.