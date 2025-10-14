מוקדמות מונדיאל 2026: נבחרת ישראל מול נבחרת איטליה

הנבחרת בכחול-לבן תפגוש את האימפריה מאיטליה למשחק חוץ באודינה אחרי ההפסד לנורווגיה, במסגרת המחזור ה-7 בבית 9 - ובמטרה לשמור על סיכוי להעפיל לגביע העולם שיתקיים בשנה הבאה

נבחרת ישראל בכדורגל תמשיך הערב (שלישי) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026, כשתפגוש את נבחרת איטליה למשחק חוץ חשוב.

איטליה שניה בטבלה עם 12 נק' ומשחק חסר, ישראל שלישית בטבלה עם 9 נק'. מדובר במשחק הלפני אחרון של ישראל בקמפיין כאשר יוותר לה משחק מול מולדובה בחודש הבא. הפסד ויאבדו הסיכויים להגיע למקום השני שמוליך לפלייאוף למונדיאל. במקום הראשון תהיה כמעט בוודאות נורבגיה, שהביסה את ישראל 5-0 במחזור הקודם.

ישראל מגיעה למשחק הזה אחרי שני הפסדים רצופים שמרחיקים אותה משני המקומות הראשונים בבית I. בשבוע שעבר הובסה הנבחרת 5:0 על ידי מובילת הבית נורווגיה, אחרי שבחודש שעבר ספגו הפסד 5:4 במשחק הקודם מול האיטלקים.

לפי המצב כרגע, נורווגיה מובילה כאמור עם 18 נקודות במקום הראשון, כשאיטליה מאחוריה עם 12 נקודות במקום השני אך עם משחק חסר. ישראל שלישית עם 9 נקודות, בזמן שאסטוניה ומולדובה הרחק מאחור במקומות הרביעי והחמישי עם 3 ו-0 נקודות בהתאמה.

שידור ישיר בכאן רשת ב'. שדר: ליאן וילדאו, פרשן: ויקו חדד