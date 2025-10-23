בניגוד לכדורסל: בכדורגל עדיין לא יבקשו להחזיר משחקים לישראל

בעוד בכדורסל הישראלי פועלים במרץ להחזרת המשחקים לישראל, לאחר שלא נערכו כאן משחקים מאז 7 באוקטובר במשך יותר משנתיים, בכדורגל מבקשים להתאזר מעט בסבלנות ולראות כי השקט נשמר לפני שמבקשים להשיב לארץ את משחקי הנבחרת ואת משחקי מכבי תל אביב בליגה האירופית, כך לפי גורם בכיר בהתאחדות לכדורגל, ששוחח היום (חמישי) עם כאן חדשות.

"אנחנו עדיין לא מבקשים להחזיר את המשחקים לארץ", אמר בכיר בהתאחדות. "לא נכון להקיש בין החזרת מפעל קבוצות בכדורסל לעולם הכדורגל והנבחרות, גם אם זאת בהחלט אינדיקציה חיובית. אבל אנחנו כן ננסה לקבל הסכמה להחזרה בתקופה הקרובה יחסית".

העמדה השמרנית של ההתאחדות לכדורגל מגיעה לאחר שנשיא פיב"א חורחה גרבחוסה הבטיח אתמול כי הארגון יפעל להחזיר את משחקי נבחרות הנשים והגברים בכדורסל לישראל כבר בחודש פברואר הקרוב. הצהרה זו הגיעה יממה לאחר שהיורוליג הודיעה על החזרת המשחקים לישראל החל מחודש דצמבר הקרוב.

גרבחוסה ציין בשיחה שיזם איתו יו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן כי "בשל לוח הזמנים הקצר, אירוח המשחקים בישראל כבר בחלון נובמבר לא מתאפשר". עם זאת הוסיף נשיא פיב"א: "ככל והפסקת האש תימשך והשקט יישמר אין מניעה כי ישראל תארח בחלון לאחר מכן, בפברואר, ובכוונתו להעלות את הנושא כבר בישיבה הקרובה של פיב"א".

עמוס פרישמן אמר לכאן חדשות: "אני רואה חשיבות עצומה באירוח משחקי נבחרת בישראל. זהו מסר חזק של נורמליות וחוסן".

הוא הוסיף: "אני מודה לנשיא פיב"א אירופה על הנכונות וההבנה של המצב הייחודי בישראל, דבר המעיד על מחויבות עמוקה לכדורסל הישראלי והחשיבות בחזרתו לשגרה. נפעל בשיתוף פעולה מלא עם פיב"א כדי להבטיח שנוכל לארח את המשחקים כבר בחלון פברואר".