למרות הלחץ: האיסור על כניסת אוהדי מכבי ת"א למשחק בבירמינגהם נותר על כנו

ועדה מיוחדת המורכבת מכל גופי הביטחון והסוכנויות הרלוונטיות התכנסה אתמול כדי לשקול מחדש את עמדתה על איסור הגעת אוהדי מכבי ת"א למשחק נגד אסטון וילה, לאחר הביקורת החריפה שספגו - ולא שינתה את החלטתה. הרשויות הגיעו למסקנה כי הרחקת הישראלים נותרה "חיונית לבטיחות הציבור"

האיסור על כניסת אוהדי מכבי למשחק בבירמינגהם נותר על כנו

למרות שורת גינויים מהקהילה היהודית, ראש ממשלת בריטניה ושרת הפנים - נותר על כנו האיסור על אוהדי מכבי תל אביב להגיע לצפות במשחק של הקבוצה בליגה האירופית מול אסטון וילה בברמינגהם, ביום חמישי הקרוב. זאת, עקב התעקשות של עיריית ברמינגהם ומשטרת מערב המידלנדס.

ועדה מיוחדת המורכבת מכל גופי הביטחון והסוכנויות הרלוונטיות התכנסה אתמול (שישי) שוב כדי לשקול מחדש את עמדתה לאחר הביקורת החריפה שספגו - ולא שינתה את החלטתה.

למרות התחייבויות משרד הפנים הבריטי לספק את כל המשאבים הנדרשים כדי לאפשר נוכחות בטוחה של אוהדים ישראלים, הרשויות הגיעו למסקנה כי הרחקת הישראלים נותרה "חיונית לבטיחות הציבור".

ראש הממשלה סטארמר גינה את ההחלטה, קבע כי היא שגויה, והצהיר כי לא יאפשר אנטישמיות ברחובות בריטניה. גם שרת הפנים שבאנה מחמוד הביעה התנגדותה להרחקת האוהדים.

פיל רוזנברג, נשיא מועצת הנגידים של יהודי בריטניה אמר: "ההחלטה המגוחכת לאסור על אוהדי מכבי תל אביב לצפות בקבוצתם משחקת נגד אסטון וילה עלולה ליצור את הרושם שיש אזורים 'אסורים' במדינה הזו".

בדרך כלל מוקצים 1,500 כרטיסים לאוהדים אורחים. מועצת הנגידים של יהדות בריטניה הציעה הסדר חלופי, לפיו יחולקו 500 כרטיסים לאוהדי כדורגל יהודים בריטים. ההצעה כללה גם הסעות אוטובוס מאורגנות כדי להבטיח מעבר בטוח אל האצטדיון וממנו. בעוד שמשטרת מערב המידלנדס גילתה בתחילה נכונות להיענות להסדר, אסטון וילה לא חזרה עם תשובה.

רוזנברג האשים את מועדון הפרמייר ליג בעיכוב מכוון של ההליכים, באומרו: "בעוד שהמשטרה נראתה מוכנה לגרום לזה לקרות, אסטון וילה גררה רגליים, אולי בתקווה שזה ייעלם".

דובר מטעם עיריית בירמינגהם אישר כי הגופים השונים המעורבים במשחק הסכימו עם המודיעין המשטרתי שהגדיר את המפגש הספורטיבי "כמשחק בסיכון גבוה". הוא אמר: "על מנת לתמוך בבטיחות הציבור, ׳קבוצת הייעוץ הבטיחותית׳ המליצה על אפשרויות שימזערו את הסיכון, כולל אי ​​נוכחות אוהדי חוץ".

דובר העיריה הדגיש את אופייה המגוון של ברמינגהם, וטען כי היא מקבלת בברכה אנשים מכל הרקעים והדתות, "אך לוקחת את אחריותה לבטיחותם ברצינות".

הערכות המודיעין שהביאו לגיבוש האיסור זיהו סיכונים ממקורות שונים ובהם מ"גורמים קיצוניים בקרב אוהדים ישראלים", וזאת בהתבסס על מודיעין משטרתי אירופי. עם זאת, סביב איצטדיון "וילה פארק" צפויות במהלך המשחק ביום חמישי הפגנות פעילים פרו-פלסטינים, קבוצות נגד גזענות, וגם הגעה אפשרית של מנהיג הימין הקיצון טומי רובינסון.