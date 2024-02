בונו בהופעה: "מה שהילדים של אברהם עושים אחד לשני - מזעזע"

ארבעה חודשים לאחר שהקדיש שיר לנרצחי פסטיבל נובה במתקפת הטרור של 7 באוקטובר, סולן להקת U2 בונו התייחס על הבמה פעם נוספת למלחמה בישראל. בסרטון שפרסמה אמש (שני) הלהקה ברשתות החברתיות אמר בונו כי "לראות את מה שהילדים של אברהם (אבינו) עושים אחד לשני מסביב לעולם כבר מילניום, וגם היום, זה מזעזע".

Peace on Earth, we need it now... They're reading names out over the radio, the folks the rest of us will never get to know… Gal and Ayat, Hind and Mila. Their lives are bigger than any big idea.