הסרט "גולדה" זכה בפרס מיוחד בפסטיבל הסרטים בברלין

הבמאי הישראלי זוכה האוסקר גיא נתיב והשחקנית הבריטית דיים הלן מירן קיבלו אמש (שני) את פרס "יונת הכבוד" של קרן הקולנוע למען השלום בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בברלין. "קרן הקולנוע למען השלום" (Cinema for Peace Foundation) העניקה לשניים את הפרס על עבודתם המשותפת בסרט הקולנוע "גולדה", שהקרנת הבכורה שלו התקיימה בפסטיבל הסרטים בדיוק לפני שנה.

הבמאי הישראלי גיא נתיב בפסטיבל הסרטים בברלין, אמש (צילום: יח"צ)

הפרס המיוחד הוענק לראשונה השנה, על רקע האקלים הפוליטי בגרמניה ועלייתה של האנטישמיות ברחבי העולם בעקבות אירועי 7 באוקטובר. את הפרס העניקה למירן ולנתיב ניצולת השואה מרגוט פרידלנדר בת ה-102. "לאחר מלחמת יום כיפור הטראומטית התחלפו ממשלות ומנהיגים", אמר נתיב בנאומו. "אנואר סאדאת ומנחם בגין חתמו על הסכם שלום היסטורי שחסך אלפי קורבנות. גם הפעם אנחנו רוצים לראות הנהגה ישראלית ופלסטינית חדשה עם חזון ואומץ לעשות שלום היסטורי בין שני העמים".

"גולדה" זכה גם בפרס הראשי לקולנוע למען שלום לשנת 2024. באופן יוצא דופן, הפרס הוענק גם לסרטים "נפש אחת" (One Life) של הבמאי ג'יימס יוז ו"אזור העניין" (The Zone Of Interest) של הבמאי ג'ונתן גלייזר. מלבד מירן ונתיב נכחו בטקס גם הילרי קילנטון ושרון סטון, שזכו בפרסים על תרומתן לזכויות אדם ולשלום. "גולדה", שפתח בקיץ האחרון את פסטיבל הסרטים ירושלים, מועמד לפרס האוסקר לאיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר, בטקס הפרסים שיתקיים בחודש הבא.