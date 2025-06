"גאון מוזיקלי, אגדה אמיתית": תעשיית המוזיקה נפרדת מבריאן ווילסון

עם היוודע דבר מותו של בריאן ווילסון, סולן ומייסד להקת "הביץ' בויז", בכירי האמנים בתעשיית המוזיקה נפרדו הלילה (חמישי) מהמוזיקאי והמלחין פורץ הדרך שאחראי על שורה של להיטים רבים כמו Surfin' U.S.A, I Get Around, Wouldn't It Be Nice, God Only Knows ו-Good Vibrations.

"אבא שלי בריאן ווילסון היה טבוע בכל נימי גופי", ספדה לו בתו, הזמרת קרני ווילסון, חברת ההרכב "ווילסון פיליפס". "הוא ייזכר על ידי מיליונים על גבי מיליונים לעולמים. אני בת מזל שהייתי בתו ושהנשמות שלנו קשורות זה בזו לנצח. מעולם לא חוויתי כאב כזה בעבר, אבל אני יודעת שהוא נח שם למעלה בגן עדן, או אולי מנגן בפסנתר לסבתא אודרי, אמא שלו. אני אוהבת אותך אבא... אני כבר כך כך מתגעגעת אליך".

"העולם נפרד היום מגאון, ואנו אבלים על לכתו של בן-דודנו, חברנו ושותפנו להרפתקה מוזיקלית גדולה", ספדו לו חבריו ללהקת "הביץ' בויז". "בריאן ווילסון לא היה רק הלב של 'הביץ' בויז', הוא היה הנשמה של הצליל שלנו. המנגינות שהוא חלם והרגשות שהוא שפך אל כל תו שינו את מהלך המוזיקה לנצח".

"כישרונו חסר התקדים ורוחו הייחודית יצרו את פס הקול של אנשים רבים ברחבי העולם, כולל שלנו", כתבו עוד חברי הלהקה. "יחד, הבאנו לעולם את חלום אמריקני על אופטימיות, שמחה ותחושת חופש, מוזיקה שגרמה לאנשים להרגיש טוב, גרמה להם להאמין בקיץ ובאפשרויות אין-סופיות".

"אנו שבורי לב ממותו", סיכמו חברי ההרכב את הפוסט. "נמשיך להוקיר את המוזיקה הנצחית שיצרנו יחד ואת השמחה שהוא גרם למיליונים במשך עשרות שנים. ובעוד שנתגעגע אליו מאוד, מורשתו תמשיך לחיות דרך שיריו ובזיכרונותינו. ליבנו עם משחתו של בריאן ועם היקרים לו בתקופה הקשה הזאת".

"לבריאן היה חוש גאונות מוזיקלית מסתורי שהפך את שיריו למיוחדים כל כך", ספד לו סר פול מקרטני. "התווים שהוא שמע בראשו והעביר לנו היו פשוטים ומבריקים בו זמנית. אהבתי אותו, וזכיתי להנות מאורו הזוהר לזמן מה. איך נמשיך בלי בריאן ווילסון? God Only Knows".

הזמרת ננסי סינטרה, חברתו של ווילסון, שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה משותפת של השניים במה שנראה כמו אולפן הקלטות. "המוזיקה היקרה שלו תחיה לעד בזמן שהוא יהיה במסע דרך היקום ומעבר לו", היא כתבה. "אלוהים יברך אותך, בריאן המתוק. אחד הרגעים המרגשים בחיי היה לשיר את California Girls עם בריאן".

"שמעתי את החדשות העצובות על בריאן היום וחשבתי על כל השנים שבהן האזנתי לו והערצתי את גאוניותו", ספד לו בוב דילן בציוץ שפרסם ברשת X. "נוח בשלום, בריאן היקר".

Heard the sad news about Brian today and thought about all the years I’ve been listening to him and admiring his genius. Rest in peace dear Brian. — Bob Dylan (@bobdylan) June 11, 2025

סר אלטון ג'ון נפרד אף הוא מווילסון בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם, לו צירף תמונה של שניהם מחייכים למצלמה באולפן הקלטות. "בריאן תמיד היה כל כך נחמד אליי מהיום שפגשתי אותו", כתב המוזיקאי הבריטי. "הוא שר את Someone Saved My Life Tonight במופע מחווה בשנת 2003, וזה היה רגע יוצא דופן עבורי".

"ניגנתי באלבומי הסולו שלו, הוא שר באלבום שלי, The Union, ואפילו הופיע עבור קרן האיידס שלי", הוא הוסיף. "למדתי לאהוב אותו כאדם, ועבורי, הייתה לו את ההשפעה הגדולה ביותר על כתיבת השירים שלי אי פעם; הוא היה גאון מוזיקלי ומהפכן. הוא שינה את עמודי התווך של כתיבת שירים ועיצב את המוזיקה לנצח". אגדה אמיתית".

"כל מי שיש לו עצם מוזיקלית בגופו ודאי אסיר תודה על המגע הקסום והגאוני של בריאן ווילסון", ספד לו מיק פליטווד, מתופף להקת "פליטווד מק". "אני עצוב מאוד על לכתו. מחשבותיי עם משפחתו וחבריו".