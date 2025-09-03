דיווח: זאת הסיבה לביטול הופעתה של סלין דיון באירוויזיון

על פי העיתון הצרפתי "לה פריזיאן" דיון שמתמודדת עם תסמונת האדם הנוקשה נכחה בבזל בזמן האירוויזיון אך נאלצה לפרוש בעקבות התקף שחוותה • מאז, הופיעה בציבור רק פעם אחת – והלילה תחזור למסך בסרט תיעודי לציון 30 שנה לאלבומה D’eux
מחבר דורית אסרף מזרחי
סלין דיון בסרטון ששודר בחצי גמר האירוויזיון, בחודש מאי
סלין דיון בסרטון ששודר בחצי גמר האירוויזיון, בחודש מאי צילום: EBU

במאי האחרון נפוצו דיווחים לפיהם הזמרת הקנדית סלין דיון תעלה על במת אירוויזיון 2025 בשווייץ. אמש (שלישי) דיווח העיתון הצרפתי "לה פריזיאן" כי הזמרת אכן הגיעה לאולם האירוע בבזל - אך הופעתה נאלצה להתבטל ברגע האחרון.

על פי הדיווח, ב־17 במאי 2025 הייתה סלין דיון אמורה לבצע על במת האירוויזיון את השיר Ne partez pas sans moi, איתו זכתה בתחרות של 1988 כציגת שווייץ. אולם דיון, כך מדווחים בעיתון, חוותה התקף שמנע ממנה לשיר, בדומה להתקף דרמטי במיוחד שתועד בסרט התיעודי I Am: Celine Dion, שעלה בשנה שעברה ב-Prime Video של אמזון. בעקבות ההתקף, עזבה דיון מיד את המקום ועלתה על מטוס פרטי חזרה לביתה בלאס וגאס. מקורות בעיתון ציינו כי עובדה זו מסבירה מדוע מנכ"ל האירוויזיון, מרטין גרין, האמין עד לרגע האחרון כי דיון תשתתף באירוע.

נזכיר כי בחצי הגמר הראשון של התחרות בבזל התקיימה מחווה עבור הזמרת, ששלחה סרטון מצולם בו אמרה לצופי המשדר כי "אין משהו שהייתי רוצה יותר מאשר להיות אתכם בבזל". בהמשך ביצעו את השיר Ne partez pas sans moi כמה ממשתתפי התחרות של השנה שעברה.

מאז שנודע כי דיון סובלת מתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה שגורמת לנוקשות ולעוויתות שרירים, היא הקפידה להתרחק מאור הזרקורים. ביולי 2024 הופיעה לראשונה מזה שנים בטקס הפתיחה של אולימפיאדת פריז, כששרה את "המנון לאהבה" של אדית פיאף מקומת התצפית הראשונה של מגדל אייפל – הופעה שהעניקה תקווה למעריציה בנוגע למצבה הבריאותי.

עוד מדווחים ב"לה פריזיאן" כי מאז ההתקף שהתרחש באירוויזיון, נראתה דיון בציבור פעם אחת בלבד – כצופה בהופעתה של להקת קולדפליי בלאס וגאס, יחד עם שלושת בניה, בחודש יוני. היום ישדר הערוץ הצרפתי M6 סרט תיעודי לציון 30 שנה לצאת אלבומה של דיון D’eux, שהיה לאלבום הצרפתי הנמכר בכל הזמנים. במסגרת הדוקו ישודר ריאיון בלעדי עם דיון.

