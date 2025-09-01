צפו: התגובה המוזרה של סולן קולדפליי לצעירות מישראל

צפו: התגובה המוזרה של סולן קולדפליי לצעירות מישראל
אמש בלונדון במהלך הופעה של הלהקה באצטדיון וומבלי, העלה כריס מרטין שתי צופות מהקהל אל הבמה • כשגילה שמדובר בצעירות מישראל, אמר: "תודה שאת כאן, אבל אני רוצה לברך אנשים בקהל מפלסטין"
מחבר רם ברנדס ויונתן אוחיון
  • רם ברנדס ויונתן אוחיון
Getting your Trinity Audio player ready...
כריס מרטין בהופעה של קולדפליי באצטדיון וומבלי, בחודש שעבר
כריס מרטין בהופעה של קולדפליי באצטדיון וומבלי, בחודש שעבר צילום: גטי אימג'ס

במהלך הופעה של להקת קולדפליי אמש (ראשון) באצטדיון וומבלי בלונדון, הזמין הסולן כריס מרטין שתי צעירות מהקהל אל הבמה. מסרטונים שפרסמו מההופעה נראה כי מרטין תחילה שר לצעירות. בהמשך, כשאביה שטרום ויעל צימבליסט הזדהו כישראליות - התגובה בקהל הייתה מעורבת: חלק מהנוכחים הריעו, אחרים השמיעו שריקות בוז.

"אני מאוד אסיר תודה שאתן כאן, אני מתייחס אליכן כבנות אנוש שוות בכדור הארץ", אמר הזמר שהבחין במתח שנוצר בקהל. "תודה שאתן כאן, ולמרות שזה שנוי במחלוקת, אני רוצה גם לברך אנשים בקהל מפלסטין". דבריו של הזמר הבריטי התקבלו במחיאות כפיים סוערות.

בהמשך הערב, עלתה לבמה גם אמנית פלסטינית שהופיעה כחלק מהאקט שמלווה את "קולדפליי". היא שרה בערבית לצד הלהקה ובהמשך הצטרפה למרטין לדואט משותף.

במהלך הופעה שקיימה הלהקה בחודש יולי האחרון בארצות הברית, התייחס מרטין למעריץ שהניף דגל ישראל ואמר לקהל: "אתמול היה לנו דגל פלסטין והיום דגל ישראל, אנחנו מקבלים את כולם. תודה לכם מאיפה שהגעתם לפה, לא משנה הדת או הלאום".

בחודש יוני בשנה שעברה, במהלך הופעה שקיימה "קולדפליי" ביוון, ביצעה הלהקה את אחד מלהיטיה הגדולים Yellow (צהוב). עם תום השיר נצבע האצטדיון בצבע המזוהה עם עיטור החופש והמאבק לשחרור החטופים, מה שגרם לאלפי ישראלים שהיו בקהל לקרוא יחד Bring Them Home ("השיבו אותם הביתה" באנגלית).

עוד בנושא

מתוך תיעוד תקיפת הזמר דוד ד'אור בוורשה, אמש

דוד ד'אור על התקרית בהופעתו בפולין: "עיניי דמעו מכאב ומעצב גדול"

שון מנדס בהופעה בהונגריה, מוקדם יותר החודש

שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"

תגיות |
בחירת העורכת
  • דני אבדיה בדרך לסל
    סנסציה: נבחרת ישראל הדהימה את צרפת ביורובאסקט
  • ילדים מבשלים
    איך הטיקטוק והריאליטי הכניסו את הילדים למטבח?
  • פגשה את סלימאני, ראיינה את ראיסי: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
    פגשה את סולימאני: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
  • מרלה-סווניה ליביך בבית המשפט
    פעיל הימין הקיצוני שמטריל את גרמניה ונמלט מהרשויות
  • מתי כספי באמפי פארק רעננה, הערב
    "נותנים לי כוח להמשיך": מתי כספי במופע ההצדעה ליצירתו

אולי יעניין אותך