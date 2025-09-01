צפו: התגובה המוזרה של סולן קולדפליי לצעירות מישראל

אמש בלונדון במהלך הופעה של הלהקה באצטדיון וומבלי, העלה כריס מרטין שתי צופות מהקהל אל הבמה • כשגילה שמדובר בצעירות מישראל, אמר: "תודה שאת כאן, אבל אני רוצה לברך אנשים בקהל מפלסטין"

במהלך הופעה של להקת קולדפליי אמש (ראשון) באצטדיון וומבלי בלונדון, הזמין הסולן כריס מרטין שתי צעירות מהקהל אל הבמה. מסרטונים שפרסמו מההופעה נראה כי מרטין תחילה שר לצעירות. בהמשך, כשאביה שטרום ויעל צימבליסט הזדהו כישראליות - התגובה בקהל הייתה מעורבת: חלק מהנוכחים הריעו, אחרים השמיעו שריקות בוז.

"אני מאוד אסיר תודה שאתן כאן, אני מתייחס אליכן כבנות אנוש שוות בכדור הארץ", אמר הזמר שהבחין במתח שנוצר בקהל. "תודה שאתן כאן, ולמרות שזה שנוי במחלוקת, אני רוצה גם לברך אנשים בקהל מפלסטין". דבריו של הזמר הבריטי התקבלו במחיאות כפיים סוערות.

בהמשך הערב, עלתה לבמה גם אמנית פלסטינית שהופיעה כחלק מהאקט שמלווה את "קולדפליי". היא שרה בערבית לצד הלהקה ובהמשך הצטרפה למרטין לדואט משותף.

במהלך הופעה שקיימה הלהקה בחודש יולי האחרון בארצות הברית, התייחס מרטין למעריץ שהניף דגל ישראל ואמר לקהל: "אתמול היה לנו דגל פלסטין והיום דגל ישראל, אנחנו מקבלים את כולם. תודה לכם מאיפה שהגעתם לפה, לא משנה הדת או הלאום".

סולן "קולדפליי" העלה שתי ישראליות לבמה - ובירך את מי שבא מפלסטין: "תהינו אם להגיד שאנחנו ממלטה" | הריאיון המלא ב-#כאןבשלוש עם @YonatanOh pic.twitter.com/jbPHCeayA7 — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2025

בחודש יוני בשנה שעברה, במהלך הופעה שקיימה "קולדפליי" ביוון, ביצעה הלהקה את אחד מלהיטיה הגדולים Yellow (צהוב). עם תום השיר נצבע האצטדיון בצבע המזוהה עם עיטור החופש והמאבק לשחרור החטופים, מה שגרם לאלפי ישראלים שהיו בקהל לקרוא יחד Bring Them Home ("השיבו אותם הביתה" באנגלית).