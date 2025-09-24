ג'ימי קימל חזר לשידור ובכה: "לא הייתה לי כוונה להקל ראש ברצח צ'ארלי קירק"

במונולוג הפתיחה של תוכניתו הראשונה מאז השעייתו, התייחס קימל לביקורת על דבריו בנוגע לרצח צ'ארלי קירק • קימל שיבח את מחילתה של אלמנתו של קירק לרוצח, הביע תמיכה בחופש הביטוי ומתח ביקורת על הנשיא טראמפ ויו"ר ה-FCC

הקומיקאי ומגיש הטלוויזיה האמריקני ג'ימי קימל חזר הלילה (רביעי) לשדר לראשונה מאז שהושעה זמנית על ידי רשת ABC. במונולוג פתיחה רווי דמעות טען קימל שמעולם לא הייתה לו כוונה להקל ראש ברצח צ'ארלי קירק.

קימל שיבח את מחילתה של אריקה, אלמנתו של קירק, לרוצח בעלה בטקס האזכרה שלו בסוף השבוע. "זה היה מעשה חסד חסר אנוכיות שנגע בי עמוקות", אמר והוסיף ש"אמריקה צריכה לקחת את דבריה של אריקה קירק כדוגמה".

בתוכנית האירוח הראשונה שלו מאז הושעה זמנית בידי רשת ABC, קימל מתח ביקורת על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועל יו"ר ה-FCC (רשות התקשורת הפדרלית) על איומים "לא אמריקניים" נגד חופש הביטוי. הוא הודה למעריציו וגם לאלה ש"לא תומכים בתוכנית שלי או באמונות שלי, אבל תומכים בזכותי להביע אותן". הוא הוסיף עוד כי "אסור לממשלה שלנו לשלוט במה שאנחנו כן או לא אומרים בטלוויזיה".

תוכנית האירוח של קימל, "גימי קימל לייב!" ירדה מהאוויר בשבוע שעבר בעקבות הערות שאמר המגיש על מותו של צ'ארלי קירק. הלילה, שעה לפני שידור התוכנית, אמר הנשיא טראמפ אמר שהוא "לא מאמין" ש-ABC עושה פניית פרסה, והוסיף: "אני חושב שאנחנו הולכים לבחון את ABC בנושא הזה".

בפוסט שהעלה הלילה לרשת Truth Social איים טראמפ להגיש תביעה נוספת נגד ABC על תוכניתו של קימל. "אני לא מאמין ש-ABC Fake News החזירה לג'ימי קימל את משרתו", כתב הנשיא. "ABC אמרו לבית הלבן שהתוכנית שלו בוטלה! משהו קרה בין אז לעכשיו כי הקהל שלו נעלם, וה'כישרון' שלו מעולם לא היה שם".

טראמפ המשיך והאשים את ABC ב"משחק זבל דמוקרטי ב-99%", ואמר שקימל היה "עוד זרוע של ה-DNC" (הוועד הלאומי הדמוקרטי). "אני חושב שאנחנו הולכים לבחון את ABC בנושא הזה. בואו נראה איך נצליח. בפעם האחרונה שרדפתי אחריהם, הם נתנו לי 16 מיליון דולר".

ההשעיה הפתאומית הגיעה לאחר איומים מצד הרשות הפדרלית לטלוויזיה לבטל את רישיון השידור של ABC, מה שעורר ויכוחים בארצות הברית על חופש הביטוי. למרות ש-ABC, שבבעלות דיסני, החזירה את "ג'ימי קימל לייב!" לשידור, תחנות הטלוויזיה המקומיות "נקסטאר" ו"סינקלייר" הודיעו שלא ישדרו את התוכנית. דיסני אמרה השבוע כי השעתה את התוכנית משום ש"הרגישה שחלק מההערות היו לא בזמן ולכן לא רגישות".