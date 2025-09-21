מאות אלפים משתתפים בטקס האזכרה של צ'ארלי קירק באריזונה

11 ימים לאחר שנרצח באירוע דיבייט ביוטה, נערך טקס האשכבה וההלוויה של הפעיל השמרני, בנוכחות בכירי ממשל טראמפ ובהשתתפות קהל רב באצטדיון ענק בגלנדייל • האירוע מועבר בשידור חי ומתקיים תחת אבטחה כבדה

טקס האשכבה וההלוויה של צ'ארלי קירק, הפעיל השמרני ומקורבו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נערך הלילה (שני) באריזונה, תחת אבטחה כבדה. על פי הערכות ראשוניות כ-200 אלף בני אדם נוטלים חלק באירוע.

נציגים רבים מממשל טראמפ משתתפים בטקס, ובהם נשיא ארצות הברית עצמו, שנערך באצטדיון "סטייט פארם" שבעיר גלנדייל, שבה ממוקמים משרדי הארגון של קירק Turning Point USA.

האצטדיון, שמשמש כמגרש הביתי של קבוצת הפוטבול "אריזונה קרדינלס", מכיל 63 אלף איש, וניתן להרחיבו ליותר מ-73 אלף איש לצורך אירועים גדולים. היכל "דזרט דיימונד" הסמוך ישמש כאזור נוסף למשתתפים והוא יכול להכיל עוד כ-19 אלף איש.

הכניסה לאירוע חופשית והתבצעה על בסיס "כל הקודם זוכה", אך המארגנים המליצו לבאים להזמין כרטיסים מראש. האירוע מועבר בשידור חי בערוץ ה-Rumble של קירק וכן על ידי מספר כלי תקשורת בארצות הברית.

קירק נרצח ב-10 בספטמבר בזמן שהשתתף באירוע דיבייט באוהל שהוצב בחצר אוניברסיטת "יוטה ואלי", כ-20 דקות לאחר שהחל לשאת דברים. בסרטונים מהמקום נראו מאות בני אדם מקשיבים לו כשלפתע פגע קליע בצווארו. מותו נקבע לאחר זמן קצר.

יומיים לאחר הרצח עצרו הרשויות ביוטה את החשוד בביצועו - סטודנט בן 22 ששמו טיילר רובינסון. ביום שלישי האחרון הגישה התביעה ביוטה כתב אישום נגדו. במסמכי כתב האישום הבהירה התביעה כי אם יורשע תבקש לגזור עליו עונש מוות, עונש שביוטה עשוי להתבצע באמצעות כיתת יורים.