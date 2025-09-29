נציג ישראל לאירוויזיון 2026 בווינה ייבחר בתוכנית "הכוכב הבא"

כאן וקשת ימשיכו גם השנה את שיתוף הפעולה בבחירת נציג ישראל לאירוויזיון 2026, שייבחר בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12 • חצאי הגמר יתקיימו ב-12 וב-14 במאי והגמר ב-16 במאי, וישודרו בכאן 11 ובפלטפורמות הדיגיטל של התאגיד

כאן תאגיד השידור הישראלי וקשת הודיעו הבוקר (שני) כי ישתפו פעולה גם השנה בבחירת נציג ישראל לאירוויזיון. הנציג ייבחר במסגרת תוכנית הריאליטי "הכוכב הבא לאירוויזיון" שתשודר בקשת 12, בעונה חדשה שצפויה לעלות לשידור אחרי חגי תשרי.

מדובר בפעם התשיעית שבה שני הגופים משתפים פעולה, כשבכולן הצליחה ישראל להעפיל לגמר התחרות, כולל זכייתה של נטע ברזילי באירוויזיון 2018. בשלוש השנים האחרונות הגיעו נציגי ישראל לחמישייה הראשונה: נועה קירל שלא נבחרה בתוכנית הגיעה אל המקום השלישי, עדן גולן סיימה במקום החמישי ויובל רפאל, שהגיעה למקום השני בגמר התחרות בשווייץ עם השיר New Day Will Rise.

בכאן מציינים כי ההחלטה להמשיך בשיתוף הפעולה עם קשת תורמת לחיסכון בעלויות ההפקה וההכנות לתחרות, וכך יתאפשר להפנות משאבים נוספים ליצירת תוכן חדש ומקורי.

גמר אירוויזיון 2025 ששודר בכאן 11 משך 933 אלף צופים בטלוויזיה (31.4% רייטינג) ויותר ממיליון וחצי צופים בכלל הפלטפורמות. שיא הצפייה נרשם בעת הופעתה של יובל רפאל עם נתון של 51.3% צפייה בטלוויזיה.

חצאי גמר האירוויזיון יתקיימו ב-12 וב-14 במאי וגמר האירוויזיון ב-16 במאי. המשדרים יועברו בשידור חי מווינה בכאן 11, בכאן BOX, באפליקצייה ובתחנות הרדיו של התאגיד.