קנצלר גרמניה: "אם ישראל תורחק מהאירוויזיון - גם גרמניה צריכה לפרוש"

פרידריך מרץ התבטא בריאיון בנוגע להשתתפות ישראל בתחרות, והדגיש כי ייתמוך בכך שגרמניה לא תשתתף בה אם ישראל תורחק. מרץ הביע סולידריות עם ישראל, אך מתח ביקורת על פעולות צה"ל במלחמה בעזה

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס אתמול (ראשון) לסוגיית השתתפות ישראל בתחרות האירוויזיון הקרובה.

בריאיון לתוכנית הדגל של הערוץ הציבורי הגרמני ARD אמר מרץ כי "אם ישראל תורחק - אתמוך בכך שגרמניה לא תשתתף. אני רואה בכך שערורייה שמדובר בנושא בכלל. ישראל שייכת לאירוויזיון".

מרץ הדגיש כי הסולידריות של גרמניה עם ישראל נותרה איתנה, אך הוסיף ביקורת על התנהלותה של ישראל במלחמה בעזה. "הסולידריות שלנו עם ישראל מעולם לא הוטלה בספק. היחסים האישיים שלי עם ישראל חיוביים לחלוטין - זו מדינה נהדרת. עם זאת, לדעתי חלק מהפעולות הצבאיות במלחמה בעזה חרגו מגבול הסביר".

בסוף החודש שעבר הודיע איגוד השידור האירופי כי יקיים בחודש נובמבר הצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון. על פי ההודעה, ההצבעה תעסוק אך ורק בהשתתפות בתחרות הזמר, ולא בחברות של תאגיד השידור הישראלי "כאן" ב-EBU. הישיבה הוקדמה לנובמבר מחודש דצמבר, אז היו אמורים לדון בנושא.