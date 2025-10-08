יובל רפאל מכריזה על אלבום בכורה - זה השם שנתנה לו

אחרי שהשתתפה בטקס הזיכרון הלאומי למשפחות 7 באוקטובר, הזמרת יובל רפאל פרסמה פוסט בו סיפרה על תהליך ההתמודדות עם טראומה, החיבור לרוחניות וסימן שחוזר על עצמו - המספר 22:22 • אלבום הבכורה ייצא ב-19 באוקטובר

רגע אחרי שהשתתפה בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון, הזמרת יובל רפאל הכריזה היום (רביעי) כי תוציא בקרוב אלבום בכורה.

"אתמול לפני שנתיים, חוויתי את נקודת התפנית הכי משמעותית בחיי", כתבה רפאל בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות. "מי שהכרתי ובניתי עד אותו היום השתנתה, התערערה. הייתי נחושה להציל את כל הטוב, הנחת, השקט שהכרתי בעצמי והפכתי את זה למשימת חיי".

"מזה הרבה מאוד זמן שרוחניות מלווה אותי, אפשר אפילו לומר סוללת לי את הדרך", היא שיתפה. "אין ספק שמאז אותו היום, כשהייתי צריכה למצוא טוב להיאחז בו - החיבור לרוחניות התחזק מתמיד. בדרך להחלמה יש הרבה קשיים. לרגעים, נורא פחדתי שאין לי מושג מה אני עושה. מתחילה לפקפק אם אני באמת בדרך להירפא מהטראומה, אם אני מתקדמת לאנשהו או שאני תוקעת את עצמי יותר. יש הרבה מאוד קושי ותסכול ברגעים האלו".

"קצת אחר כך הספרות 22:22 לא הפסיקו להופיע לי בכל מקום אפשרי", כתבה עוד. "פעם, פעמיים, שלוש, עשר. אז נכנעתי ובדקתי: 'את בדרך הנכונה'. זאת המשמעות במספרי מלאכים, ומאז ועד היום זה מלווה אותי. אין יום, שאני לא רואה את זה מופיע איפשהו. בטלפון, בממיר, התראה בטלפון של מישהו אחר".

"הקרובים אליי כבר כל-כך מכירים את זה, שהם גם דואגים לשלוח הודעה בשעה הזאת לוודא שלא פספסתי", היא הוסיפה. "אפילו בכיפור האחרון כשצמתי בלי חשמל, מישהי שלא הכירה אותי בכלל, משום מקום אמרה 'יואו קטע 22:22'. יכול להיות שזה שטותי וזה כנראה לא ידבר לכל אחד. אבל הדבר הקטן הזה מחזיק את הנפש שלי מתקדמת, ברוגע, בשקט, בשלווה ובאמונה שלמה שאני בדרך הנכונה".

"ממש בקרוב אני מוציאה לכם מיני אי-פי של שלושה שירים חדשים", חתמה יובל את הפוסט. "כשדיברנו על איך ייקרא האלבום הזה, אני כבר ידעתי. רציתי לסמן בו את מה שמלווה אותי כל כך חזק ובכזו עקביות כבר שנתיים. זו הפעם הראשונה שאני מוציאה אליכם שירים שלי. וזה מרגש, מפחיד, משמח וכל זה - זו הדרך הנכונה שלי. 22:22 אצלכם ב-19 באוקטובר".