יובל רפאל קיבלה את פרס הגבורה של "איחוד הצלה" מגל גדות
הפרס הוענק לזמרת כהוקרה על תעוזתה ב-7 באוקטובר והתמודדותה בזירה הבין-לאומית • את הפרס קיבלה רפאל באירוע הגאלה של "איחוד הצלה" בלוס אנג'לס
מחבר דורית אסרף מזרחי
יובל רפאל מקבלת את אות ההוקרה מידי גל גדות בלוס אנג'לס, הלילה
יובל רפאל מקבלת את אות ההוקרה מידי גל גדות בלוס אנג'לס, הלילה צילום: ליאן פישבין

הזמרת יובל רפאל קיבלה הלילה (שישי) את פרס הגבורה של "איחוד הצלה" באירוע הגאלה השנתי של הארגון שהתקיים בלוס אנג'לס. את הפרס העניקה לרפאל כוכבת הקולנוע הישראלית גל גדות.

רפאל, בת 24, קיבלה את הפרס על האופן בו התמודדה עם טבח 7 באוקטובר, אז מצאה עצמה נלחמת על חייה במיגונית המוות סמוך לקיבוץ בארי. מאז התגברה יובל על עוינות מצד קבוצות אנטי-ישראליות בתחרות האירוויזיון בבזל, בה זכתה במקום השני הכללי ובמקום הראשון בהצבעת הקהל.

אתמול הגיע השיר New Day Will Rise, איתו ייצגה רפאל את ישראל באירוויזיון, אל המקום השלישי במשדר "העשירייה של השנה" בכאן גימל. בחודש שעבר הכריזה רפאל על מופע חדש - "יובל רפאל LIVE". המופע, בניהולו המוסיקלי של עמוס בן דוד, יתקיים ב-1 בנובמבר באמפי תל אביב גני יהושע.

עוד בנושא

ירדנה ארזי, שלמה ארצי, ריטה

האמנים שישתתפו בטקס הזיכרון הלאומי השני ל-7 באוקטובר

הזמרת מלודי, נציגת ספרד לאירוויזיון 2025 בבזל, בחודש מאי

ספרד איימה: נפרוש מהאירוויזיון אם ישראל תשתתף בו

