חוזרת לפופ קליל ומסחרי: האלבום החדש של טיילור סוויפט

לאחר ציפייה של כמעט חודשיים, כוכבת הפופ האמריקנית הוציאה לאוויר העולם את האלבום "The Life of a Showgirl", שיכלול שיתוף פעולה אחד בלבד. הקליפ לשיר הפותח והסינגל הראשון יושקו ביום ראשון בבימוי ובכתיבה של סוויפט עצמה

טיילור סוויפט השיקה היום את אלבומה ה-12, The Life of a Showgirl, לאחר ציפייה של כמעט חודשיים מאז הכריזה עליו לראשונה בפודקאסט “New Heights” של טראביס וג’ייסון קלסי באוגוסט.

האלבום החדש כולל שיתוף פעולה אחד בלבד - עם הזמרת סברינה קרפנטר - ומסמן את שובה של סוויפט לפופ קליל ומסחרי יותר. הקליפ לשיר הפותח והסינגל הראשון “The Fate of Ophelia” יושק ביום ראשון בבימוי ובכתיבה של סוויפט עצמה.

עבור סוויפט, האלבום יוצא בתקופה דרמטית. במאי האחרון רכשה הזמרת את הזכויות למאסטרים של ששת אלבומיה הראשונים. המחלוקת החלה ב-2019, כשסקוטר בראון רכש את קטלוג השירים שלה יחד עם חברת Big Machine Records. שנה לאחר מכן נמכר הקטלוג ל-Shamrock Capital, עד שסוויפט הצליחה לרכוש אותו בעצמה.

את The Life of a Showgirl הקליטה סוויפט בין הופעותיה באירופה במסגרת סיבוב ההופעות Eras Tour. לראשונה מזה שנים לא עבדה עם ג’ק אנטונוף, אלא שבה לשתף פעולה עם מקס מרטין ושלבק - צמד היוצרים האחראים על להיטים שלה כמו “Shake It Off”, “Blank Space” ו-“22״.

בסוף השבוע הקרוב ייערך אירוע מיוחד בבתי קולנוע - Album Release Party - שיכלול את הקרנת הבכורה של קליפ “The Fate of Ophelia” וצילומים מאחורי הקלעים.

אלבומה הקודם, The Tortured Poets Department, היה האלבום הנמכר ביותר ב-2024, עם 2 מיליון עותקים בשבוע הראשון. כעת מצפים אנליסטים לנתונים דומים גם עבור The Life of a Showgirl. מאות סניפי Target ברחבי ארה”ב פותחים הלילה את דלתותיהם בחצות למכירה מוקדמת של האלבום.