"יש תקווה לאור גדול": בעולם התרבות מגיבים על עסקת החטופים

שורה של אמנים וידוענים מהארץ ומהעולם, בהם גל גדות, שלמה ארצי, ריטה, נועה קירל, מיים ביאליק ודברה מסינג, שיתפו בתחושות של תקווה, התרגשות ותפילה לשלום ולשובם של החטופים

בשעות שחלפו מאז הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ כי ישראל וחמאס הסכימו על השלב הראשון בתכניתו לסיום המלחמה ולשחרור כל החטופים, שורה ארוכה של ידוענים בארץ ובעולם שיתפו את העוקבים שלהם ברשתות החברתיות בתחושותיהם.

"אני לא אדם דתי, אבל אחרי תקופה מלאה כל כך הרבה קושי וכאב, יש תקווה לאור גדול", כתבה השחקנית גל גדות בסטורי ששיתפה עם 107 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם. "החלטתי להדליק נר ולהתפלל לשובם הבטוח של כל החטופים הביתה. לסיום הסבל משני הצדדים, ולסיום המלחמה הבלתי נסבלת והכואבת הזאת. שולחת לכולם אור ותקווה". את הדברים חתמה גדות בהאשטאג "שלום במזרח התיכון".

מתוך חשבון האינסטגרם של גל גדות (צילום מסך)

מתוך חשבון האינסטגרם של עומר אדם (צילום מסך)

הזמר עומר אדם שיתוף סטורי ובו הכיתוב "הם חוזרים הביתה" באנגלית. מעליו הוא צירף את הכיתוב "בעזרת השם". הזמר והיוצר שלמה ארצי שיתף את העוקבים שלו באינסטגרם בפוסט עם הציטוט "עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה", שלקוח מתוך השיר "חוזרים הביתה" אותו הקליט עם אריק איינשטיין בשנת 2012. "הנשימה האמיתית הראשונה מזה שנתיים", כתבה הזמרת ריטה בסטורי ששיתפה הבוקר באינסטגרם.

מתוך חשבון האינסטגרם של שלמה ארצי (צילום מסך)

מתוך חשבון האינסטגרם של ריטה (צילום מסך)

"אמא, אמא, לאיזה חדשות קמתי?", כתבה הזמרת יובל רפאל. "איזה אושר! בוקר אור עם ישראל!", היא הוסיפה. "לקום לחדשות הכי טובות בעולם, איזה אושר!", כתבה גם הזמרת נועה קירל. "הם חוזרים הביתה!!!", כתבה השחקנית האמריקנית מיים ביאליק בפוסט ששיתפה באינסטגרם.

מתוך חשבון האינסטגרם של אביב גפן (צילום מסך)



מתוך חשבון האינסטגרם של דילן גפן (צילום מסך)

השחקנית זוכת האמי דברה מסינג שיתפה שורה ארוכה של סטוריז, ביניהם ההודעה של הנשיא טראמפ ברשת Truth Social ובה ההכרזה על ההסכם בין ישראל לחמאס. לסטוריז צירפה מסינג את השיר New Day Will Rise של יובל רפאל. "כמה חיכינו לכם, אפשר לחזור לנשום", כתב הזמר הראל סקעת.

מתוך חשבון האינסטגרם של הראל סקעת (צילום מסך)

מתוך חשבון האינסטגרם של זהבה בן (צילום מסך)

"כמה חיכינו והתפללנו", כתבה הזמרת זהבה בן בסטורי ששיתפה באינסטגם. "הבוקר הזה עם גשם של ברכה מאת ה', מה רבו מעשיך!". זהבה חתמה את הסטורי בציטוט "יוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק", מתוך ספר "תהילים". הזמר והיוצר אביב גפן כתב בסטורי שפרסם באינסטגרם "TR❤️MP". בנו, דילן גפן, שיתף פוסט שפרסמה הלילה עינב צנגאוקר וכתב: "מקווה מאוד שכבר השבוע מתן יחזור הביתה ויראה כמה אמא שלו נלחמה עליו ולא ויתרה לרגע, גם בשעות הכי חשובות".