יותר מ-400 אנשי רוח יהודים: "להטיל סנקציות על ישראל בשל רצח העם בעזה"

במכתב פומבי לאו"ם ולמנהיגי העולם, קראו אישים יהודים מתחומי התרבות, האקדמיה והפוליטיקה, בהם זוכי פרסי אוסקר ופוליצר, להעמיד את ישראל לדין בגין פשעים בעזה, בגדה ובמזרח ירושלים. "הסולידריות שלנו עם הפלסטינים היא אינה בגידה ביהדות, אלא הגשמתה", כתבו

יותר מ-400 אנשי רוח יהודים: "להטיל סנקציות על ישראל"

מאות אנשי ציבור, רוח ותרבות יהודים מרחבי העולם פנו לאומות המאוחדות ולמנהיגי העולם במכתב פומבי בו קראו להטיל סנקציות על ישראל, בעקבות מה שהן מתארים מעשים "בלתי נתפסים" שמהווים רצח עם ברצועת עזה.

יותר מ-450 החותמים, ביניהם בכירים ישראלים לשעבר, זוכי אוסקר, סופרים ואינטלקטואלים, דרשו במכתב מתן דין וחשבון על "התנהלות ישראל בעזה, בגדה המערבית הכבושה ובמזרח ירושלים". פרסום המכתב הגיע ברקע פסגת מנהיגי האיחוד האירופי שתתקיים מחר בבריסל, ועל רקע דיווחים כי הם מתכננים לגנוז הצעות לסנקציות בגין הפרות זכויות אדם.

"לא שכחנו שכל כך הרבה חוקים, מגילות ואמנות שנוסדו כדי להגן על כל חיי אדם נוצרו בעקבות השואה", כתבו החותמים. "אמצעי הגנה אלה הופרו ללא הרף על ידי ישראל".

בין החותמים נמנים יו"ר הכנסת לשעבר אברום בורג, דניאל לוי, לשעבר ראש משלחת המשא ומתן לשלום מטעם ישראל, הסופר הבריטי מייקל רוזן, הסופרת הקנדית נעמי קליין, הבמאי זוכה האוסקר ג'ונתן גלייזר, השחקן האמריקני וולאס שון, השחקניות זוכות האמי אילנה גלייזר וחנה איינבינדר והסופר זוכה פרס הפוליצר בנג'מין מוזר.

החותמים קראו למנהיגי העולם לקיים את פסיקות בית הדין הבין-לאומי לצדק (ICJ) ובית הדין הפלילי הבין-לאומי, להימנע ממעורבות בהפרות החוק הבין-לאומי על ידי עצירת העברות נשק והטלת סנקציות ממוקדות, הבטחת סיוע הומניטרי הולם לעזה, ודחיית טענות שקריות על אנטישמיות נגד אלו שדוגלים בשלום וצדק.

"אנו מרכינים ראשינו בצער עצום ככל שמצטברות הראיות לכך שפעולותיה של ישראל יישפטו כעונות להגדרה המשפטית של רצח עם", נכתב במכתב.

הפנייה מגיעה בעקבות שינוי חד בדעת הקהל בקרב יהודי ארצות הברית ובציבור הבוחרים הרחב יותר בשנים האחרונות. סקר של "הוושינגטון פוסט" מצא כי 61% מיהודי ארצות הברית מאמינים שישראל ביצעה פשעי מלחמה בעזה, ו-39% אמרו שהיא מבצעת רצח עם. בקרב הציבור האמריקני הרחב, 45% אמרו למכון "ברוקינגס" שהם מאמינים שישראל מבצעת רצח עם, בעוד שסקר של "קוויניפיאק" באוגוסט מצא שמחצית מהמצביעים בארצות הברית שותפים לדעה זו, כולל 77% מהדמוקרטים.

חותמים נוספים על המכתב הם המנצח הישראלי אילן וולקוב, המחזאית איב אנסלר, הקומיקאי האמריקני אריק אנדרה, הסופר הדרום-אפריקני דיימון גלגוט, הבמאי הישראלי זוכה האוסקר יובל אברהם, המלחין זוכה הטוני טובי מארלו והפילוסוף הישראלי עמרי בוהם.

"הסולידריות שלנו עם הפלסטינים היא אינה בגידה ביהדות, אלא הגשמתה", כתבו החותמים. "כאשר חכמינו לימדו כי להרוס חיים פירושו להרוס עולם שלם, הם לא קבעו שהפלסטינים יוצאים מן הכלל. לא ננוח עד שהפסקת האש תתקדם לסיום הכיבוש והאפרטהייד".

במכתב הפומבי נכתב עוד כי הפסקת האש אינה מתייחסת לגדה המערבית, "שם נמשכת אלימות המתנחלים, ותנאי הכיבוש הבסיסיים נותרו ללא מענה".