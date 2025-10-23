פרס מפעל חיים הוענק לדנה אינטרנשיונל מטעם TLVFest

הזמרת דנה אינטרנשיונל קיבלה הערב (חמישי) אות הוקרה מיוחד על מפעל חיים מטעם הפסטיבל הבין-לאומי לקולנוע גאה TLVFest. את הפרס העניק לזמרת ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי, בטקס הפתיחה של הפסטיבל שהתקיים בסינמטק תל אביב.

"אני מעניק לך את האות הזה, עבור 30 שנה של קריירה שבהן הפכת לקול החשוב ביותר של הקהילה הגאה בישראל ושהפכת את המקום הזה לטוב יותר", אמר חולדאי לאינטרנשיונל במעמד קבלת הפרס. "נאמרו כל כך הרבה דברים שאין לי המון מה להוסיף, חוץ מזה שאני אוהבת אתכם ואני מקווה שיהיו לי עוד שנים רבות בשליחות הזאת למען הקהילה הגאה בישראל ובעולם", אמרה דנה. את נאום התודה הקצר שלה, חתמה במילים "אמן לשלום".

המהדורה ה-20 של הפסטיבל, כוללת הקרנות בכורה של סרטים ישראליים ובין-לאומיים, בהם הסרטים "על הזין שלה" של רחלי בן זקן, "הפרלמנט של גילה ודרוררר" ו"נער יהודי גאה" של ישרי הלפרן. בנוסף, יוקרן פרק מתוך הסדרה "סוף אישה" של ערוץ מכאן, העוסק ברצח של הצעירה שרית אחמד שאקור.

מלבד אינטרנשיונל, אורחת הכבוד של הפסטיבל תהיה השחקנית זוכת פרס האמי דברה מסינג ("וויל וגרייס"), שתקבל את פרס ההוקרה של הפסטיבל בטקס הנעילה שיתקיים ב-2 בנובמבר. במהלך הטקס, תתקיים שיחה בין מסינג לבין מייסד ומנהל הפסטיבל, יאיר הוכנר, שתעסוק בקריירה שלה, בפעילותה למען זכויות אדם ובקשר שלה עם הקהילה הלהט"בית.