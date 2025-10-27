אירוע האופנה השנתי של מגזין Vogue, התקיים לפנות בוקר באולפני פרמאונט בהוליווד, בסימן מחווה לקשר שבין קולנוע לאופנה. בין רגעי השיא: מחווה לריטה הייוורת' ודיאן קיטון, ושיתופי פעולה בין מעצבי תלבושות ובתי אופנה בין-לאומיים

צפו: ניקול קידמן גנבה את ההצגה באירוע האופנה של "ווג"

מגזין האופנה האמריקני Vogue קיים הלילה (בין שני לשלישי) את אירוע האופנה השנתי שלו Vogue World: Hollywood, באולפני פרמאונט בהוליווד. האירוע, שהתקיים בסימן מחווה לקשר שבין קולנוע לאופנה, התאפיין בעיקר ברשימת אורחים נוצצת ובתרומה מכובדת לצדקה.

את תצוגת האופנה הנוצצת שנמשכה קצת יותר מחצי שעה, פתחה השחקנית זוכת האוסקר ניקול קידמן, בנאמבר שכולו מחווה להופעתה של השחקנית ריטה הייוורת' בסרט "גילדה" משנת 1946. קידמן ביצעה קטע מהשיר Put the Blame on Mame ולבשה שמלה של בית האופנה שאנל בהשראת הייוורת'. את הנאמבר ליווה הבמאי האוסטרלי באז לורמן שנתן הערות בימוי לקידמן. אחריה צעדה על המסלול קנדל ג'נר, בתלבושת מקורית מתוך סרטם של לורמן וקידמן "מולין רוז'".

עוד מרגעי השיא של האירוע, שחולק לשמונה מערכות, היו מופע ריקוד בהשראת סרטי "הפנתר השחור" ואפילו מחווה לשחקנית זוכת האוסקר דיאן קיטון, שהלכה לעולמה בחודש שעבר. במסגרת המחווה, צעדה הדוגמנית בטסי גייגן בחליפת שלושה חלקים בעיצוב בית האופנה ראלף לורן, שעוצבה בהשראת דמותה האייקונית של אנני הול בסרט "הרומן שלי עם אנני".

באירוע הנוצץ שיתפו פעולה מעצבי התלבושות המובילים של הוליווד עם בתי אופנה בין-לאומיים. בין שיתופי הפעולה הבולטים שנראו על המסלול: קולין אטווד ("שיקגו", "זכרונותיה של גיישה") עם בית האופנה "אלכסנדר מקווין", רות אי. קרטר ("הפנתר השחור") עם בית האופנה "בלמיין", מילנה קאנונרו ("מארי אנטואנט", "מלון גרנד בודפשט") עם בית האופנה "לואי ויטון" וסנדי פאוול ("שייקספיר מאוהב") עם בית האופנה "ולנטינו".

בתוך כך, לדברי המארגנים כל הכנסות מכירת הכרטיסים של Vogue World: Hollywood נתרמו לארגון הצדקה Entertainment Community Fund, שמסייע לאנשי קהילת מעצבי התלבושות שנפגעו משריפות הענק שהתרחשו בשנה שעברה בלוס אנג'לס. מאז נוסד האירוע לפני שלוש שנים, נאספו יותר משלושה מיליון דולר לטובת מגוון ארגונים.