יזהר כהן חשף שעבר ניתוח להסרת גידול ממיתרי הקול

הזמר חשף בטקס פרסי מפעל חיים של אמ"י כי בעקבות הניתוח לא יוכל לשיר בשבועות הקרובים. בטקס שהתקיים בהיכל התרבות פתח תקווה, הוענקו פרסי מפעל חיים גם למוני מושונוב וסנדרה שדה, יהודה קיסר, דורית ראובני ויואב יצחק

הזמר יזהר כהן חשף הערב (שלישי) בטקס הענקת פרסי מפעל חיים של אמ"י, כי עבר ניתוח להסרת גידול לא סרטני מאחד ממיתרי הקול. בטקס שהתקיים בהיכל התרבות בפתח תקווה ובו הוענק לכהן פרס מפעל חיים, סיפר הזמר כי בעקבות הניתוח נבצר ממנו לשיר בשבועות הקרובים.

את כהן הפתיעה על הבמה אחותו, הזמרת ורדינה כהן. בנאומו הזכיר כהן את הוריו, שרה כהן וסולימאן הגדול, ואת אחיו הבכור הזמר חופני כהן, שלכולם הפרס הוענק בעבר בטרם הלכו לעולמם. בנוסף, הוא פנה בנאומו לחבריו האמנים ואיחל להם "שיזכו לתקציבים גדולים יותר מהמדינה, שיוכלו לעשות הרבה יותר".

היות שלא היה מסוגל לשיר, הזמין כהן את הקהל לשיר עם הלהקה את "אבניבי" וביקש להקדיש את הביצוע לחיילי צה"ל, לשורדי השבי ולמשפחות החטופים החללים שטרם הושבו ולמשפחות השכולות. בנוסף, הזכיר בנאומו את חברו הזמר יוני נמרי שהלך אמש לעולמו.

מלבד כהן, פרסי מפעל חיים של אמ"י הוענקו בטקס גם לשחקנים ובני הזוג מוני מושונוב וסנדרה שדה, למוזיקאי יהודה קיסר, לזמרים דורית ראובני ויואב יצחק, לפסנתרנית וחוקרת המוזיקה ד"ר אסתרית בלצן, לפסנתרן והמנצח יוני שחם, לקוסם ד"ר הנרי ליברוס, לכוריאוגרפית רנה שינפלד ולכוריאוגרף ואלרי פאנוב, שהלך לעולמו מוקדם יותר השנה זמן קצר לאחר שהתבשר על זכייתו.

"השנתיים האחרונות היו בלשון המעטה מורכבות", אמרה בטקס יו"ר אמ"י, השחקנית יונה אליאן-קשת. "בשנתיים שחלפו ידענו צער, כאב ושכול ולמדנו להיאבק על דמותנו כחברה שיש בה מוסר, חמלה ואהבה. בתקופה הזאת אני גאה להיות חלק ממשפחת האומנים ולעמוד בראש אמ"י ולומר תודה לכל אותם אחי האומנים שידעו להגיע לכיכר החטופים להנחות, לשיר, ולומר לכל המשפחות: 'אנחנו איתכם, אתם לא לבד!'. כוחה האמיתי של האומנות ללמד חמלה, להביא אהבה ואנחנו עשינו את זה".

"בתוך מציאות של קיצוצי תקציבים לגופי תרבות, בתוך חיצי רעל שנשלחים אלינו, אנחנו מצליחים להאיר", אמרה עוד. "לקחנו ונמשיך לקחת חלק בשיקום החברה שלנו, העם הזה והמדינה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. נזכיר לכולנו שיש עדיין אחים חטופים שעדיין לא הוחזרו ולא נשכח אף אחד, עד החטוף האחרון".