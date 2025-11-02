על פי דיווח ב"דיילי מייל", מילי בובי בראון הגישה תלונה מפורטת נגד השחקן דייוויד האבור, שמגלם את אביה המאמץ • התלונה הוגשה סמוך לתחילת צילומי העונה החמישית והאחרונה של סדרת הלהיט

כוכבת "דברים מוזרים" התלוננה על בריונות מצד שותפה לסדרה

השחקנית הבריטית מילי בובי בראון, כוכבת הסדרה "דברים מוזרים", הגישה תלונה על הטרדה והתעללות נגד שותפה לסדרה, השחקן דייוויד הארבור, סמוך לתחילת צילומי העונה החמישית והאחרונה של ההפקה. כך דיווח אתמול (שבת) עיתון "הדיילי מייל" הבריטי.

על פי הדיווח, בראון, שמגלמת בסדרה את דמותה של אילבן, כללה בתלונתה "עמודים על גבי עמודים" של טענות נגד השחקן. גורם שמעורה בפרטים מסר ל"דיילי מייל כי "מילי בובי בראון הגישה תלונה על הטרדה והתעללות עוד לפני העונה האחרונה. היו עמודים רבים של האשמות. החקירה נמשכה חודשים".

על פי הדיווח, הארבור עמד במוקד חקירה פנימית, אך תוצאותיה אינן ידועות. העיתון הבריטי ציין כי התלונות לא היו בעלות אופי מיני.

בשבוע שעבר עלה שמו של הארבור לכותרות כשפרודתו, הזמרת הבריטית לילי אלן, הוציאה את אלבומה החדש West End Girl, שבו יש רמיזות מובהקות לכך שהשחקן בגד בה. בריאיונות שפורסמו בהמשך, טענה אלן כי הארבור חצה את גבולות הנישואים שלהם.

הדיווח המדובר מגיע סמוך לשידור ארבעת הפרקים הראשונים של העונה האחרונה של "דברים מוזרים", שיעלו בענקית הסטרימינג נטפליקס ב-26 בנובמבר.