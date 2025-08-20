תוספת של 60 אלף צווי מילואים: התוכנית שהציג הרמטכ"ל לכ"ץ

תוספת של 60 אלף צווי מילואים: התוכנית שהציג הרמטכ"ל לכ"ץ
על פי התוכנית לכיבוש העיר עזה שהציג זמיר לשר הביטחון, צווי הגיוס החדשים יישלחו כבר מחר, כאשר תאריך ההתייצבות יהיה בעוד כשבועיים - בתחילת חודש ספטמבר
מחבר איתי בלומנטל
ישראל כ"ץ, אייל זמיר
ישראל כ"ץ, אייל זמיר צילום: חיים גולדברג ויונתן זינדל, פלאש 90

הרמטכ"ל אייל זמיר הציג הלילה (שלישי) לשר הביטחון כ"ץ את התוכניות לכיבוש העיר עזה. על פי התוכניות, בזמן התמרון העצים יגויסו בסך הכול כ-130 חיילי מילואים. מדובר בתוספת של כ-60 אלף חיילי מילואים.

גורם צבאי אמר לכאן חדשות כי בצה"ל יחלו בהוצאת צווי הגיוס לחיילי המילואים ממחר. זאת, כאשר מועד ההתייצבות יהיה בעוד כשבועיים - בתחילת חודש ספטמבר.

הרמטכ"ל אייל זמיר אישר ביום ראשון תוכניות לכיבוש העיר עזה, בדיון מיוחד שקיים באוגדת עזה עם מפקדי פיקוד הדרום ובכירי המטה הכללי. לפי הערכות כיבוש העיר עזה צפוי להימשך ארבעה חודשים. בהמשך התוכנית תובא לאישור הקבינט.

השלבים לכיבוש העיר עזה:

  1. מאמץ הומניטרי שיכלול בניית מתחמים הומניטריים עם תשתיות חיוניות כמו אוהלים, מזון, מים ומרפאות בדרום הרצועה.
  2. פינוי אוכלוסייה נרחב מהעיר עזה, שיחל לפי התוכניות העדכניות בעוד שבועיים לפחות.
  3. תחילת תמרון קרקעי לכיתור העיר עזה, תוך המשך פינוי האוכלוסייה העזתית.
  4. בשלב העצים, כוחות צה"ל ייכנסו לתוך העיר עזה ויכבשו אותה. התוכנית תעשה בצורה מדורגת, ובהתקדמות איטית, תוך תקיפות של חיל האוויר.

