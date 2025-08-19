הדילמה של ישראל, והפערים בין הודעות נתניהו ל"גורם המדיני"

משפחות חטופים חוששות שעסקה חלקית, כמו זו שעל הפרק, שתשאיר את יקיריהן מאחור. זאת, כשהמסרים שמגיעים מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו – מתעתעים.

בזמן ביקורו בוושינגטון בחודש יולי, ראש הממשלה הבהיר למשפחות חטופים שאי אפשר לעשות עסקה כוללת. הסיבה – חמאס מציב דרישות דרקוניות: ערבות שישראל לא תשוב להילחם וערבות ממועצת הביטחון להפסקת המלחמה.

האם נתניהו חותר לעסקה חלקית או עסקה מלאה? | @SuleimanMas1 עושה סדר בפערים שבין דבריו של ראש הממשלה לדבריו של "גורם מדיני בכיר"#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/wBu0Z4N8Lz — כאן חדשות (@kann_news) August 19, 2025

עברו כמה שבועות וישראל איימה בכיבוש העיר עזה. אבל השותפים הפוליטיים, סמוטריץ' ובן גביר, זיהו שראש הממשלה מוכן לעצור את המבצע המתוכנן ודרשו: תצהיר שלא תעצור את המבצע תמורת עסקה חלקית.

אז פירסמה לשכת ראש הממשלה בשבת האחרונה את ההודעה הבאה: "נסכים להסכם בתנאי שישוחררו כל החטופים בפעימה אחת". על פניו נתניהו אמר שיסכים רק להצעה בה כל החטופים ישוחררו בפעימה אחת. בחדרים הסגורים, קורה דבר הפוך.

כפי שפורסם במהדורת כאן חדשות, נתניהו ידע שחמאס והמתווכות מנהלות משא ומתן בשבועיים האחרונים על עסקה חלקית, ואפילו נתן את ברכתו. אבל בשם גורם מדיני, לשכת ראש הממשלה פרסמה בתוך 24 שעות שתי הודעות שאומרות את הדבר הבא: "המדיניות של ישראל עקבית ולא השתנתה. ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים בהתאם לעקרונות שקבע הקבינט לסיום המלחמה".

בשורה התחתונה, בזמן שראש הממשלה משדר לשותפים הפוליטיים שיש רק עסקה אחת כוללת, למתווכות הוא אומר שהוא מוכן לעסקה חלקית. עכשיו, אחרי תשובת חמאס, ישראל תצטרך לקבל החלטה: לדחות את העסקה שחמאס הסכים לה ולהתחיל את מבצע הכיבוש, או להסכים לעסקה חלקית.

בישראל בוחנים בימים אלה את תשובת חמאס להצעה החדשה לעסקה לשחרור חטופים. כעת, בפני ראש הממשלה נתניהו ניצבות שלוש אפשרויות.