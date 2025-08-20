בעוד שבישראל עדיין בוחנים את עסקת החטופים החדשה לה כבר הסכים חמאס, אישר אמש הקבינט את התוכנית לכיבוש העיר עזה - שכוחות צה"ל כבר אוחזים בפאתיה. איך ייראה המבצע שעשוי לצאת בחודש הבא, וככל הנראה לא להסתיים לפני תחילת 2026?

התוכנית להשתלטות על עזה: כך ייראה "מרכבות גדעון ב'"

דובר צה"ל הודיע כי הצבא התחיל בפעולות מקדימות לקראת מרכבות גדעון ב', וכי כבר עכשיו ישנם כוחות שאוחזים בפאתי העיר עזה. בצל המגעים להשיג עסקת חטופים, אושרה אתמול התוכנית לכיבוש עזה - וכך צפויים להיראות השלבים בה.

אחרי ההתבססות בפאתי העיר השלבים הבאים בדרך להשגת שליטה מבצעית בעזה יכללו פינוי אוכלוסייה, הקמת מרכזי סיוע הומניטרי, הקמת בתי חולים שדה וכיתור העיר. המהלך צפוי לצאת לדרך עם גיוס של 60 אלף חיילי מילואים, אך יושלם רק לאחר שהקבינט יחליט אם לקבל את העסקה או לדחות אותה.

האישור שהעניק אמש שר הביטחון ישראל כ"ץ לתוכניות צה"ל לכיבוש העיר עזה קורה אחרי שארגון הטרור השיב בחיוב להצעת המתווכות ובזמן ההמתנה לתשובה הישראלית. על פי התוכנית, צה"ל יגייס חמש אוגדות למבצע החדש, שבמסגרתן יפעלו שנים עשר צִוותי קרב חטיבתיים, בנוסף לשתי החטיבות הגזרתיות של עזה - החטיבה הצפונית והחטיבה הדרומית.

תחקיר האירוע בחאן יונס נחשף: 17 מחבלים, ארבע חוליות ומשימה לחטוף חיילים | @ItayBlumental עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/dcPPEWJn1K — כאן חדשות (@kann_news) August 20, 2025

במבצע ישתתפו אלפי חיילים בסדיר ששירותם יוארך בִכחודש לפחות, ועוד כ-60 אלף חיילי מילואים, בהם לוחמים וחיילים במערכים המבצעיים שהחלו לקבל כבר מהיום צווי גיוס. מועד ההתייצבות נקבע לתחילת חודש ספּטמבר, אחרי החופש הגדול, מתוך רצון בצבא להתחשב במשפחות המילואימניקים שיתחילו סבב לחימה נוסף. כמו כן, יוארך שירות המילואים של 20 אלף חיילי מילואים.

בצה"ל אומרים שמטרת כיבוש העיר עזה היא להביא להכרעת חמאס, לפגוע באחד מִמרכזי הכובד שעוד נותרו לו

בהתאם להחלטת הדרג המדיני ולמרות חשש לִשלומם של החטופים. במסגרת התוכנית שאושרה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים החל הבוקר בהיערכות להקמת תשתיות חיוניות באזור מחנות המרכז והמואסי בדרום הרצועה: בתי חולים שדה, תשתיות מים ומתחמי חלוקת מזון.

לאחר מכן, יחל צה"ל בפינוי העיר עזה, שבה על פי הערכות יותר מ-800 אלף תושבים. פּינוי שצפוי להימשך שבועות ארוכים. אז צה"ל יחל בהדרגה בכיתור העיר עזה ובהמשך השלב העצים יחל תמרון קרקעי לתוך העיר עזה, במטרה לסרוק את השטח מעל ומתחת לקרקע. על פי הערכות, אם לא תחול התקדמות בסוגיית החטופים, כיבוש עזה יימשך לתחילת 2026.